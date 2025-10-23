Novi Zeland i susjedna Australija su žarišta masovnog nasukavanja kitova zbog velikih kolonija pilot kitova koje žive u dubokim oceanima koji okružuju obje otočne nacije
Nasukali su se kitovi piloti na Novom Zelandu, uginulo ih je 27
Dvadeset i sedam kitova pilota uginulo je nakon što su se nasukali na udaljenoj plaži na Novom Zelandu. Skupina od 29 kitova otkrivena je u ponedjeljak na plaži Twilight Beach, ili Paenga Rehia, blizu sjevernog vrha Sjevernog otoka.
Ministarstvo za zaštitu prirode odlučilo se ne poduzimati operaciju spašavanja zbog udaljene lokacije nasukavanja, stanja životinja i plimnih čimbenika, navodi se u priopćenju.
Northern Advocate izvijestio je u četvrtak da je od tada uginulo 27 kitova.
Ministarstvo za zaštitu prirode reklo je da je uveden rahui, ili maorska duhovna zabrana, kako bi se omogućio kulturni oporavak zajednice i provelo čišćenje zbog mogućih bioloških rizika.
Proces će voditi lokalni narod Ngati Kuri, uz podršku odjela.
