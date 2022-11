Nataša Šantić je Naj radnica i osvojila je 100 tisuća kuna: Dio novca ide djevojčici u kaputiću

Nataša Šantić iz Đakova, vjeroučiteljica i turistički vodič, večeras je u Zagrebu proglašena Naj radnikom 2022.

Nakon što ju je komisija prepoznala od oko 800 prijavljenih, ljudi su je 'nagradili' s 3.410 glasova te je osvojila nagradu dr. Dražen Glavaš od sto tisuća kuna, a za 24sata otkrila je na što će potrošiti taj iznos.

- U slučaju osvajanja nagrade počastila bih kolege, učenike, suradnike, prijatelje, ma, sve. Nikada nisam bila škrta. Skromno živimo, ali uvijek darujemo onima koji imaju možda manje od nas i koji su u potrebi. Nešto bih donirala udruzi koja pomaže siromašnim obiteljima i Željki Jurić Mitrović iz Vukovara, djevojčici u plavom kaputiću, za otvorenje muzeja stradale djece u Domovinskom ratu. I sama sam preživjela ratne strahote, pa mi je to posebno dirljivo. Novac je prolazan i dobiva pravu vrijednost kada se troši darujući druge. Nikada ne smije biti sjeme razdora među ljudima. Valjda bi nešto ostalo za otplatu kredita. I jedan obiteljski odmor - kazala je Šantić.

Iako je odrastala bez oca koji je nije htio priznati, ona nije pokleknula. Uvijek se borila, a govori nam, ako otac čuje za ovu priču trebao bi biti ponosan na svoju kći.

- Nije važno znanje uvijek znati, nego je važno i dati. Bez znanja čovjek ne može ništa. Znanje ima moć, a čovjek što više zna, više vrijedi. Ne samo da želim dijeliti znanje, nego želim da svi moji učenici znanjem rastu i obogaćuju se kao ljudi. Da se izgrade kao zrele i odgovorne osobe - rekla je.

'Uplašila sam se kakva je prijava sad u pitanju...'

Za projekt Mali svjetionik kaže nije ni znala dok ju nije nominirala kolegica Mirela Fekete.

- Poziv je stigao iznenada s nepoznatog broja, razmišljala sam javiti se ili ne. No, javila sam se te su mi rekli da imaju prijavu za mene. Uplašila sam se kakva je prijava sad u pitanju. Upitali su me jesam li čula za projekt Mali svjetionik, a potom su mi pojasnili o čemu se radi te kazali da me prijavila kolegica. Kada su mi rekli da sam izabrana među top 10 Naj radnika u Hrvatskoj, malo sam zanijemila jer sam bila šokirana, ali i uzbuđena. I dalje mi nije bilo jasno o čemu se radi, s jedne strane šok, a druge iznenađenje i čast jer su rekli da sam od 800 prijava ušla u top 10 prema stručnom mišljenju komisije - otkrila nam je Šantić.

Iako se radom čovjek oplemenjuje, osigurava egzistenciju te obogaćuje sebe i svijet oko sebe. Đakovčanka je skeptična po pitanju vrednovanja ljudskog rada.

- Nažalost oko nas je nekakva negativna klima. Čovjek izgubi povjerenje i kao da se obeshrabri te kaže 'ma neću ništa ni raditi, ionako se sve može preko veze'. No, mislim da ljudi prepoznaju neke temeljne vrijednosti i da jedino radom čovjek može nešto steći. Sve ovo drugo je kratkog daha i više bi trebalo ljudima posvijestiti kako je važno raditi punim plućima, ne gledati samo na plaću. Često mladima pokušavam objasniti da nema života bez rada i zarade, a pogotovo da nema lake zarade te da se ne može živjeti lagodno i ništa ne raditi - govorila je Šantić.

Unatoč 'negativnoj klimi' i crnim vijestima koje nas svakodnevno okružuju, vjeroučiteljica iz Đakova ima savjet za sve radnike i oni koji će tek krenuti u taj svijet.

- Poručila bih da se ne obeshrabre bez obzira na to što se ljudski rad ne vrednuje kako treba. Neka pošteno i s punim srcem odrađuju svoj posao jer to će netko prepoznati. Prijavljujte sve svoje naj radnike. Ja sam uvjerena da ću nagodinu ispuniti 10-ak prijava, već su mi neke osobe kliknule jer vidim da se punim srcem daju i da rade malo više. I sam osmjeh je već pozitiva. Prijavite sve svoje svjetionike, vjerujem da ih možete pronaći - savjetuje Đakovčanka.

Najveća potpora u svemu joj je njezin suprug te dvojica sinova koje, kako kaže, pokušava odgojiti u tom smjeru da se raditi jednostavno mora.

- Puno radim, a obitelj mi je najveća podrška. Oni su reagirali super na nominaciju, a u jednom trenutku mi je suprug rekao 'pa koliko radiš, stvarno si i zaslužila'. Ponekad jednostavno morate podrediti osobne stvari poslovnim obvezama. Upravo to je kolegicu dirnulo jer smo prije tri godine imali smrtni slučaj u obitelji. To je obiteljska situacija, a na poslu smo imali Erasmus i bili smo domaćin tog projekta. Stvarno nisam mogla izostati taj dan s posla, imala sam razumijevanje obitelji, tako da smo sprovod odgodili za drugi dan. Kolegice kažu da sam bilo izuzetno profesionalna na poslu, a s druge strane supruga koja je osjećajno odradila sve ono što se tiče obiteljske situacije. Uvijek pokušavam balansirati i maksimalno se dati u svakoj situaciji te kombinirati da uspijem sve, taj moj perfekcionizam me nekad dovede i do ruba, ali uspijevam u tome - ispričala nam je Nataša Šantić.

