Nataša Tramišak: SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji!

Tramišak je na konferenciji za novinare, koju je HDZ održao odmah nakon konferencije koju su održali SDP i Možemo u Osijeku, istaknula da je najveći od tih projekata završetak izgradnje koridora 5C, što je SDP-ova vlada prije 10 godina htjela izbrisati iz investicijskog plana Hrvatske i Hrvatskih autocesta. "To je vraćeno tek po dolasku Andreja Plenkovića na čelo Vlade i Ivana Anušića za osječko-baranjskog župana, a Koridor 5C jamac je nastavka snažnijeg ulaganja u gospodarstvo", rekla je.

Također je ustvrdila da se više od 2000 mladih svake godine doseljava na područje županije, a raste i broja povratnika s djecom tako da je 169 djece povratnika ove školske godine upisano je u tamošnje škole.

Posebno je naglasila da je zabilježen gotovo dvostruki rast plaća i mirovina u odnosu na razdoblje od prije 10 godina i p'odsjetila na projekt izgradnje novog KBC-a Osijek.

"SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji, SDP i Možemo ništa dobro nisu donijeli Slavoniji, niti išta dobro govore ili planiraju raditi sa Slavonijom", kaže Tramišak.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić rekao je da se nadao isprici građanima Osijeka, Slavonije i Baranje od bivšeg SDP-ova ministra Siniše Hajdaša Dončića zbog nepravde koju je učinio prije 13 godina, kada je najavio da se odustaje od nastavka izgradnje autoceste Zagreb-Sisak i Osijek-Mađarska.

"Zahvaljujući ovoj Vladi, premijeru Plenkoviću i tadašnjem županu Anušiću ostala je autocesta i danas je promet 50 posto pojačan od kada je napravljen koridor autoceste do mađarske granice", kaže Radić.

Ustvrdio je kako je do 2021. godine Osijek stagnirao, a „zna se tko je tada bio na vlasti u Osijeku“ (osječki gradonačelnik tada je bio Ivica Vrkić).

Grad Osijek u ovom trenutku bilježi najveći investicijski ciklus u svojoj novijoj povijesti, rekordan proračun, rekordno visoku zaposlenost, rekordno nisku nezaposlenost i prešli smo čak 50.000 zaposlenih u samome gradu, naglasio je Radić.