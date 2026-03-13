Obavijesti

News

Komentari 0
ŽRTVA OTMICE

Nataschi Kampusch naglo se pogoršalo stanje, sestra: 'Skroz je nestala u vlastitom svijetu...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sandra Walder/DPA

Natascha više ne komunicira na način na koji je to činila nakon što je postala poznata javnosti, već je sve više zatvorena u vlastiti svijet...

Obitelj Natasche Kampusch obavijestila je javnost kako se njezino zdravstveno stanje posljednjih mjeseci naglo pogoršalo. Njezina sestra Claudia Nestelberger u razgovoru za austrijsku televiziju ORF izjavila je da se Natascha sve više povlači u sebe te da je obitelji iznimno teško gledati kroz što prolazi.

- Svi znaju kako je Natascha nekada govorila pred kamerama. To je sada potpuno nestalo. Ona je uglavnom u vlastitom svijetu, ponovno u svojevrsnom zatvoru. To nam kida srca i osjećamo se potpuno bespomoćno - izjavila je njezina sestra.

Prema riječima Claudije Nestelberger, Natascha više ne komunicira na način na koji je to činila nakon što je postala poznata javnosti, već je sve više zatvorena u vlastiti svijet. Vijest o pogoršanju njezina stanja prenio je i britanski The Sun.

Zlostavljaju je preko interneta: Kampusch prijete čak i smrću

Podsjetimo, Natascha Kampusch oteta je 1998. godine u Beču, kada je kao desetogodišnja djevojčica krenula u školu. Oteo ju je Wolfgang Priklopil, koji ju je više od osam godina držao zatočenu u skučenom, zvučno izoliranom podrumu ispod garaže svoje kuće.

Tijekom zatočeništva bila je izložena teškom zlostavljanju, uključujući izgladnjivanje, fizičko nasilje i seksualno zlostavljanje. Priklopil joj je pritom govorio da su kuća i dvorište minirani te da će ubiti i nju i susjede ako pokuša pobjeći.

Natascha Kampusch dizajnira nakit inspiriran zatočeništvom

Unatoč svemu, uspjela je pobjeći 2006. godine. Dok je čistila njegov automobil, primijetila je da je njezin otmičar zaokupljen telefonskim razgovorom. Iskoristila je trenutak njegove nepažnje, ostavila upaljen usisavač kako bi prikrila zvuk svojih koraka te pobjegla kroz susjedne vrtove.

Istoga dana kada je pobjegla, Priklopil je počinio samoubojstvo bacivši se pod vlak.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026