Obavijesti

News

Komentari 13
UPRAVA KBC-A SESTRE MILOSRDNICE ŠUTI PLUS+

Natječaj pada zbog Beroša? U Vinogradskoj ne znaju što će

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
Natječaj pada zbog Beroša? U Vinogradskoj ne znaju što će

Ni mjesec dana nakon završetka natječaja bolnica nije osnovala povjerenstvo za odabir najboljega kandidata za neurokirurga.

Hoće li zbog Vilija Beroša pasti natječaj u KBC-u Sestre milosrdnice, još se ne zna, a iz bolnice nam ne žele odgovoriti. Ono što doznajemo od naših izvora je da trenutno sve stoji. Iako je bolnica zaključila natječaj 14. kolovoza, još nije osnovano ni povjerenstvo koje bi trebalo odlučiti o najboljem kandidatu za tu poziciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025