Natječaj pada zbog Beroša? U Vinogradskoj ne znaju što će

Hoće li zbog Vilija Beroša pasti natječaj u KBC-u Sestre milosrdnice, još se ne zna, a iz bolnice nam ne žele odgovoriti. Ono što doznajemo od naših izvora je da trenutno sve stoji. Iako je bolnica zaključila natječaj 14. kolovoza, još nije osnovano ni povjerenstvo koje bi trebalo odlučiti o najboljem kandidatu za tu poziciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+