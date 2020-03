Natječaj: Za istraživanje virusa korone daju 14 milijuna kuna

Hrvatska naklada za znanost raspisala je posebni natječaj vrijedan 14 milijuna kuna za istraživanja o zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima.

- Natječaj je raspisan u ponedjeljak, 30. ožujka, a kandidati svoje prijave mogu podnijeti najkasnije do 20. travnja 2020. u 13.00 sati.

Iznos financiranja po projektu iznosi od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačke teme „Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u dijagnostici COVID-19“ i „Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju COVID-19“ te od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za istraživačke teme „Društveni aspekti COVID-19 pandemije“ i „Obrazovni aspekti pandemije“, za ukupno 18 mjeseci trajanja projekta.

HRZZ isplaćuje sredstva na račun znanstvene organizacije u kojoj je zaposlen voditelj projekta i koja prijavljuje projekt.

Vrste dopuštenih troškova su troškovi istraživanja, troškovi opreme i održavanja opreme, troškovi diseminacije i suradnje (do 150.000,00 kuna) te posredni troškovi koji su prihvatljivi u najvišem iznosu od 5% ukupnog iznosa traženih sredstava - navodi se u priopćenju Ministarstva znanosti i obrazovanja koje će financirati natječaj.

"Cilj ovog natječaja je bolje razumijevanje biologije i patogeneze koronavirusa, specifično virusa SARS-CoV-2 i zarazne bolesti COVID-19, upravljanja krizom tijekom i nakon epidemija uzrokovanih koronavirusima te organizacije i provedbe nastave na daljinu na svim obrazovnim razinama.

Istraživačke teme djelomično slijede preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za istraživanje COVID-19 bolesti te već započete i međunarodno prepoznate istraživačke smjerove hrvatskih istraživačkih grupa u virologiji, virusnoj imunologiji i infektologiji, upravljanju i suočavanju s kriznim situacijama velikih razmjera i posljedicama na mentalno zdravlje te organizaciji i provedbi nastave na daljinu na svim obrazovnim razinama", navode iz Ministarstva.