BiH smanjuje odnose sa Srbijom zbog Mladića: Konaković najavio povlačenje diplomata

Šef diplomacije BiH Elmedin Konaković najavio je u ponedjeljak da će se diplomatski odnosi sa Srbijom svesti na najnižu razinu, povlačenjem dijela zaposlenika iz veleposlanstva u Beogradu, zbog komemoracije i veličanja pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je na izvanrednoj konferenciji za novinare u Sarajevu izjavio kako planira dio konzularnih poslova iz Srbije prebaciti u Zagreb, Podgoricu i druga diplomatsko-konzularna predstavništva BiH.

"Da mogu, odmah danas bih prekinuo diplomatske odnose sa Srbijom. Ono što mogu, radit ću na tome da odnose smanjim na najmanje moguće. Povući ćemo sve ljude koje možemo povući, a konzularne poslove prebacit ćemo u Zagreb i Podgoricu", rekao je Konaković.

Pojasnio je kako ministar nema ovlasti opozvati veleposlanika i konzula u Beogradu budući da ih imenuje Predsjedništvo BiH, no najavio je povlačenje nižeg diplomatskog osoblja.

Oštra reakcija ministra Konakovića uslijedila je nakon pokopa Ratka Mladića, kojemu su prethodili komemoracija u Domu Vojske Srbije i niz javnih poruka kojima se bivšeg osuđenog zapovjednika Vojske Republike Srpske prikazivalo u pozitivnom svjetlu, unatoč pravomoćnoj presudi za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

Prozvao je Europsku uniju da se izjasni hoće li tolerirati događanja u Srbiji, kandidatkinji za članstvo, koje nikada ne bi tolerirala unutar Unije.

Na njegove najave reagirao je Radovan Kovačević, izaslanik SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Kovačević je istaknuo da je vanjska politika u nadležnosti Predsjedništva BiH.

Stoga, tvrdi, Konaković ne može sam donijeti odluku o prekidu ili smanjenju diplomatskih odnosa sa Srbijom. Poručio je i da će Republika Srpska i Srbija nastaviti održavati odnose na najvišoj razini.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović također je oštro osudio komemoraciju održanu u Domu Vojske Srbije, nazvavši odavanje vojnih i državnih počasti Mladiću "anticivilizacijskim činom".

Američki kongresnici u Srebrenici

Dok su u Beogradu održavani komemoracija i pokop, američki kongresnici Greg Murphy i Marc Veasey posjetili su Memorijalni centar u Srebrenici, gdje su odali počast žrtvama genocida iz 1995. godine.

Iz američkog veleposlanstva u BiH priopćili su da su posjetom željeli potvrditi predanost Sjedinjenih Država očuvanju povijesne istine, odgovornosti za počinjene zločine i solidarnosti s preživjelima.

Istodobno, vodeći srpski dužnosnici iz BiH sudjelovali su na Mladićevu pokopu u Beogradu.

Među nazočnima bili su bivši čelnik Republike Srpske Milorad Dodik, srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik toga entiteta Siniša Karan, premijer Savo Minić, gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, oporbena političarka Jelena Trivić i brojni drugi.

U više općina u Republici Srpskoj, uključujući Šipovo i Višegrad, organizirana su okupljanja i odavanje počasti Mladiću.