NATO-ov vojni lovac pratio civilni let srpskog aviona iz Moskve? Vučić traži objašnjenje

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je na RTS-u rekao da je NATO-ov avion u ruskom zračnom prostoru pratio civilni let srpskog aviona koji je letio iz Moskve za Beograd. Do navodnog incidenta navodno je došlo u srijedu, a Vučić je rekao da će tražiti pojašnjenje od NATO-a i Rusije.

On je sinoć na RTS-u, kako prenosi Telegraf, pročitao službeni izvještaj s prekjučerašnjeg leta.

- Kasnio je tri sata i 20 minuta. Nedaleko od ruske granice s Latvijom smo upozoreni da probamo vizualno identificirati avion pored našeg. Pored je bio vojni lovac. Očigledno u ruskom zračnom prostoru je bio NATO avion. Išao je pravcem slijeva nadesno, ali bez ugrožavanja sigurnosti našeg aviona. Onda je brzo nestao iz vidokruga- kazao je Vučić.

Vučić je kazao kako se radilo o vojnom lovcu i da je avion podsjećao na Phantom 15 ili Eurofighter.

- Sutra će država uputiti zahtjev, tražit ćemo dodatne informacije od Rusa, ali ćemo tražiti i od NATO-a informacije i da vidimo tko se to pravi pametan, s kojim to lovcima ugrožava civilno zrakoplovstvo i da ugrožava civile na nekom letu. I što se prave pametni, ili je to slučajnost, ali bi bilo lijepo da nam to kažu- rekao je on za Radio-televiziju Srbije (RTS), prenosi Al Jazeera Balkans.

Dodao je da imaju točne koordinate mjesta na kojem se taj avion pojavio.

- Ovo vam govorim da biste razumjeli razmjere pritiska s kojima se suočavamo jer je Srbija jedina zemlja koja ima letove s Moskvom i Sankt-Peterburgom na istom nivou kakve je imala. Govorili su kako je ukrajinska krv na našim avionima. Nešto se ne sjećam da su zaustavljali letove Kijev – London, Kijev – Budimpešta i Kijev – Beč kada je NATO bombardirao Srbiju- kazao je Vučić.

