NAKON SASTANKA S TRUMPOM

NATO pokrenuo misiju 'Arktički stražar' za sigurnost Arktika

Piše HINA,
NATO je počeo planirati misiju nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i glavnog tajnika Marka Ruttea prošli mjesec u Davosu

NATO je u srijedu objavio da je pokrenuo novu misiju kako bi povećao sigurnost na Arktiku pod nazivom “Arktički stražar”.

- Arktički stražar naglašava predanost Saveza zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti u jednom od strateški najznačajnijih i ekološki najizazovnijih područja na svijetu - rekao je vrhovni zapovjednik NATO-ovih snaga za Europu, američki general  Alexus  Grynkewich.

NATO je počeo planirati misiju nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i glavnog tajnika Marka Ruttea prošli mjesec u Davosu. Trump je nakon toga sastanka povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio uporabu sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom.

Rutte i Trump su se u Davosu složili da bi NATO trebao preuzeti veću odgovornost na Arktiku, s obzirom na ruske i kineske ambicije u tom području.

Trumpova prijetnja da će zauzeti Grenland izazvala je najveću krizu u NATO-u od njegova osnutka 1949.

