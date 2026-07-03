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ZAVRŠILE PRIJAVE PROGRAMA

Navala na gimnazije ove godine osjetna manja nego prije: Neki programi ostali nepopunjeni

Piše Ana Dasović,
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Navala na gimnazije ove godine osjetna manja nego prije: Neki programi ostali nepopunjeni
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Rijeka: Prvi dan škole u Osnovnoj školi Nikola Tesla | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Zaključavanjem lista za izbor srednjoškolskim programa završava najstresniji dio upisa. Učenici su najviše interesa pokazali za opće gimnazije, te ekonomske i turističke programe

Da, ove godine imamo nešto manji pritisak nego inače. Prethodnih godina uvijek bi nam se javilo više od 350 učenika na oko 200 mjesta, ove godine ih je bilo oko 250, rekao nam je prije nekoliko dana Nikola Dmitrović, ravnatelj zagrebačke XV. gimnazije, popularnog MIOC-a.

Slično nam je kazao i Zlatko Stić, ravnatelj još jedne supertražene zagrebačke srednje škole, Prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Na svim njihovim programima, od gimnazijskih do strukovnih, kemijskih tehničara i kozmetičarki, i ove je godine navala, s prijavama većim od 10 posto nego što ima mjesta. No, za gimnazijski program bilo je nešto manje prijava nego lani.

Strukovne škole, prema podacima CARNET-a, ove godine upisuju značajno više učenika s dobrim ocjenama

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