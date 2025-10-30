Na utakmici Cibalije - Hajduka ispaljivali pirotehnička sredstva. Od signalne rakete nedavno preminula žena. Stručnjak: Nedopustivo!
Navijački kaos u Vinkovcima: 'I policija i zaštitari i klub moraju raditi na prevenciji pirotehnike'
Utakmicu Cibalije i Hajduka u srijedu u Vinkovcima obilježio je i okršaj huligana na tribinama. Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je da je utakmici nazočilo 5230 posjetitelja, od kojih 614 navijača gostujućeg Hajduka. Od jutarnjih sati na području Vinkovaca policajci su pod nadzorom imali više gostujućih navijača, koje su prepratili do središta grada, a prije početka utakmice i do stadiona. To je prošlo bez incidenata.