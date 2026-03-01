Iranski mediji objavili: Ubijen je bivši predsjednik Ahmadinejad

Bivši iranski predsjednik Mahmoud Ahmadinejad navodno je ubijen u zračnom napadu na Teheran. Ovu tvrdnju objavila je u nedjelju iranska agencija ILNA. Naveli su da je Ahmadinejad stradao zajedno s nekoliko svojih suradnika i članova osiguranja tijekom koordiniranog izraelsko-američkog napada.

Vijest nije službeno potvrđena

Napad u sklopu operacije "Epski bijes"

Ahmadinejad je navodno ubijen u raketnom napadu na sjeveroistočnu teheransku četvrt Narmak. Prema prvim tvrdnjama, koje nisu potvrđene, uz bivšeg predsjednika poginula su najmanje tri pripadnika njegovog osiguranja iz redova Revolucionarne garde (IRGC) te nekoliko bliskih suradnika.

Nema službenih potvrda iz Irana o smrti bivšeg predsjednika.

Eskalacija nakon propasti pregovora

Silovita eskalacija nasilja na Bliskom istoku uslijedila je samo nekoliko dana nakon neuspjeha treće runde nuklearnih pregovora u Ženevi 26. veljače. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelska vlada opisali su udare kao preventivnu mjeru s ciljem trajnog onemogućavanja iranskog programa obogaćivanja uranija i poticanja promjene režima.

U napadima se koristi širok spektar naoružanja, uključujući američke rakete Tomahawk, sustave HIMARS, izraelske borbene zrakoplove te, po prvi put u borbenim uvjetima, napredne "kamikaze" dronove.

Neki su iranski mediji izvijestili da je Ahmadinejad preživio jer je pogođena zgrada koju koristi njegovo osiguranje, a ne njegova rezidencija.

Mahmoud Ahmadinejad bio je predsjednik Irana u dva mandata, od 2005. do 2013. godine. Njegovu vladavinu obilježila je tvrda retorika prema Zapadu, ubrzanje nuklearnog programa te sporni reizbor 2009. godine koji je izazvao masovne prosvjede. Posljednjih godina, Ahmadinejad je u više navrata javno upozoravao da se suočava s ozbiljnim prijetnjama i da su pokušaji atentata na njega sve učestaliji.