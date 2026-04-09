Rusi u strahu od poniženja žele otkazati veliku vojnu paradu u Moskvi? Za sve krivi Ukrajinci...

Dok se bliži deveti svibnja, jedan od najvažnijih datuma u ruskom političkom kalendaru, sve su glasnija nagađanja da bi Kremlj mogao otkazati ili drastično smanjiti tradicionalnu vojnu paradu na Crvenom trgu. Ovaj središnji državni ritual, kojim se slavi pobjeda u Drugom svjetskom ratu i projicira vojna moć, ove je godine u sjeni ozbiljnih sigurnosnih prijetnji i spekulacija da bi po prvi put u tri desetljeća mogla biti otkazana, piše The Moscow Times.

Signali koji potpiruju teorije o otkazivanju stigli su početkom travnja. Generalna proba kopnenog dijela parade, planirana za peti travnja, navodno je naglo prekinuta. Prema tvrdnjama ruskih vojnih blogera, vojnici i tehnika povučeni su s poligona i vraćeni u svoje stalne baze "do daljnjega". Bivši pilot Ilja Tumanov potvrdio je i da je zračni dio parade u Moskvi i Sankt Peterburgu već otkazan. Službeni Kremlj ostaje tajanstven. Glasnogovornik Dmitrij Peskov izbjegava konkretan odgovor, ponavljajući samo da se "pripremaju za proslavu Dana pobjede", što ostavlja otvorenim pitanje u kojem će se obliku proslava uopće održati.

Strah od "Flaminga" i simboličkog poraza

Glavni razlog za ovu iznenadnu nesigurnost, kako navode pro-ratni ruski izvori, leži u novim ukrajinskim dalekometnim sustavima. Posebna prijetnja navodno dolazi od krstarećeg projektila "Flamingo", s dometom od čak tri tisuće kilometara i bojnom glavom od jedne tone, te balističkog projektila "FP-9", čiji domet od 850 kilometara i velika brzina predstavljaju ozbiljan izazov za rusku protuzračnu obranu. Za režim koji je "pobjednički kult" stavio u središte svog nacionalnog identiteta, svako ometanje parade nosi ogromnu simboličku težinu. Analitičari ističu da bi čak i samo oglašavanje sirena za zračnu uzbunu tijekom prijenosa uživo predstavljalo golemo poniženje, neovisno o tome bi li projektili pogodili cilj.

Dok se sudbina moskovske parade još čeka, vlasti u nekoliko ruskih regija i na okupiranim područjima već su donijele odluku. Parade i masovna okupljanja za Dan pobjede otkazani su u Kalinjingradu, Belgorodu, Kursku te na anektiranom Krimu. Službeno objašnjenje svugdje je isto: "sigurnosni razlozi".

No, brojni komentatori nagađaju da je pravi razlog i sve veći nedostatak tenkova i druge vojne opreme, koju Kremlj želi sačuvati za bojište, umjesto da je izlaže na paradama. Zbog toga se za Moskvu razmatra i alternativni, skraćeni format u trajanju od 30 do 40 minuta, s minimalnim sudjelovanjem teške vojne tehnike, poput simboličnog prolaska tenkova T-34.

Prekratak pokrivač protuzračne obrane

Sve veći doseg ukrajinskih dronova i projektila natjerao je Rusiju na strateške rokade koje otkrivaju ozbiljne nedostatke. Kako bi zaštitila Moskvu uoči parade, vojska je bila prisiljena povući napredne sustave protuzračne obrane S-400 iz Bjelorusije i s Dalekog istoka. Prema obavještajnim izvješćima temeljenim na satelitskim snimkama, na Dalekom istoku su umjesto pravih sustava postavljene makete kako bi se stvorio privid zaštite.

*uz korištenje AI-ja.