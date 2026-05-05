'Nazivaju se klinikom, a dobila sam gljivice već nakon prvog dolaska na lasersku epilaciju'

Već nakon prvog dolaska tretirano područje je bilo crveno, dobila sam gljivice na podlakticama i druge kožne probleme koje sam zatim morala sanirati u poliklinici zbog čega sam imala još dodatnih troškova, požalila nam se klijentica na svoje negativno iskustvo nakon laserskog uklanjanja dlačica medicinskim diodnim laserom u jednom salonu za njegu tijela u Zagrebu koji se na društvenim mrežama oglašava koristeći u nazivu riječ "klinika".

Reklamu za "siguran i trajan postupak" koji jamči "dugotrajnu glatku kožu" vidjela je na Instagramu, a tretmane cijelog tijela nude na akciji u pola cijene.

- Budući da imam svijetlu, osjetljivu kožu i dosta madeža nisam baš htjela riskirati i ići bilo gdje na tretman već sam izabrala njih jer sam mislila da su klinika, u nazivu imaju Laser Klinika, a vidjela sam da i na fotografijama prostorija u kojima rade tretmane piše Ordinacija. Nisam odmah htjela raditi cijelo tijelo već sam prvo htjela vidjeti kakvi će biti rezultati na rukama - govori naša sugovornica koja se naručila, došla i ispunila papire.

Bilo joj je neobično što se nalazi u stanu u suterenu zgrade, a primijetila je i da su djelatnice koje su je dočekale odjevene u tajice te da jedna ima preduge nokte. Ipak, vidjevši da na vratima piše "Ordinacija" odlučila je dati im priliku. Naplatili su joj jedan dolazak za cijelo tijelo što je bilo oko 150 eura.

- Djelovalo mi je jako nehigijenski. Djelatnica je gel iz neke kante prebacila u zdjelicu i nanosila kuhinjskom špatulom poput one kojom se nanosi glazura na tortu. Nakon što je završila, vidjela sam da je tu špatulu samo poprskala s nekom tekućinom i vratila u zdjelicu. Očekivala sam da će koristiti neki jednokratni, potrošni materijal. Nakon što sam dobila kožne probleme nisam željela ponovno ići kod njih i to reklamirati jer nisam htjela više nikakve tretmane raditi tamo - priča klijentica.

Najgore joj je, nastavlja, što se reklamiraju kao nešto što nisu, odnosno kao klinika, a na računu je navedeno pravo ime tvrtke, u kojemu se ne spominje klinika što je vidjela tek nakon što je platila tretman.

Vlasnik Slovenac ima 19 klinika?

Po forumima smo našli komentare i drugih nezadovoljnih korisnica koje se žale da nisu mogle dobiti podatak o tome kakve lasere koriste za tretmane ili se žale na slab učinak lasera koji ne dopiru dovoljno duboko do korijena dlačice kako bi ih trajno uklonili.

Vlasnik tvrtke je Slovenac koji na svom profilu na društvenoj mreži navodi da ima ukupno 19 "klinika" u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji i Srbiji, od toga je sedam lokacija u Sloveniji, a najmanje pet u Hrvatskoj te nemaju svi saloni isti naziv, no zajedničko im je da nude tretmane laserskog uklanjanja dlačica cijelog tijela po nerealno niskim cijenama. U Hrvatskoj je tvrtka registrirana u Rijeci za primarnu djelatnost salona za uljepšavanje i ostalih tretmana za ljepotu.

Iz Ministarstva zdravstva potvrdili su nam da se u konkretnom slučaju radi o trgovačkom društvu koje ne obavlja zdravstvene djelatnosti, niti su tom subjektu izdavali rješenje o početku obavljanja zdravstvenih djelatnosti.

Pojasnili su da je klinika "zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove koja, uz obavljanje zdravstvene djelatnosti, obavlja najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz neke specijalističko-konzilijarne djelatnosti te se u njoj izvodi nastava visokih učilišta i provodi znanstveni rad za djelatnost za koju je osnovana", a ordinacija "organizacijski oblik obavljanja zdravstvene djelatnosti zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti".

Nisu željeli komentirati takav način oglašavanja odnosno promocije.

Jesu li imali pritužbi zbog zavaravajućeg oglašavanja ove tvrtke pitali smo i Državni inspektorat.

Odgovorili su nam da su zaprimili predstavke potrošača vezano uz "neispunjenje potrošačkog ugovora" kao i "vezano uz zaštitu kolektivnih prava potrošača".

- Vezano uz zaštitu pojedinačnih prava potrošača utvrđeno je da je jedna predstavka neosnovana, dok je u jednom slučaju obavljen inspekcijski nadzor te je u postupku inspekcijskog nadzora subjekt otklonio nepravilnost - kazali su iz inspektorata. Što se tiče zavaravajućeg oglašavanja trgovca, to su uvrstili u "operativni plan nadzora tržišne inspekcije".

'Klinika' bez odgovora

Kazali su i da je sanitarna inspekcija tijekom ove godine provodila pojačane nadzore nad salonima za njegu koji koriste različite izvore neionizirajućeg zračenja. Ukupno su pregledali 150 uređaja te su za njih 19 privremeno zabranili uporabu dok se ne provedu periodička mjerenja i utvrdi sukladnost uređaja.

U sklopu te akcije obavili su nadzore "u objektima koji posluju u sastavu navedenih tvrtki i to u jednoj klinici u Rijeci i jednoj u Zagrebu".

- U predmetu kontrole nad izvorima neionizirajućeg zračenja odnosno laserima utvrđeno je u jednom od objekata da su u uporabi laseri koji podliježu mjerenjima razina zračenja i ishođenju dozvole za uporabu, a za iste predmetna pravna osoba nije osigurala i izvršila mjerenje razina neionizirajućeg zračenja te nije ishodila dozvolu za uporabu istih iz kojeg razloga je podnesen prekršajni nalog - odgovorili su nam iz Državnog inspektorata.

U konačnici, poslali smo upit i tvrtki zbog čega koriste riječ "klinika" u nazivu svojih salona, kakve lasere koriste te jesu li za sve ishodili potrebne dozvole kao i koje stručno obrazovanje imaju njihove djelatnice, no ni nakon dva tjedna te dodatnog pojašnjenja zbog čega nas to zanima nismo dobili njihov odgovor.