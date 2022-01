Nazovite premijera "pavijanom" i "narcisoidnim jadnikom", pozovite ljude da ga gađaju pokvarenim jajima i optužite ga da je "izdao i ponizio Hrvatsku" i osigurali ste si dolazak policije na vrata.

Ali i premijerov poziv na kavu u Banskim dvorima.

"Pozivam ih da dođu u Banske dvore i da me upoznaju, pa nakon razgovora i argumenata ako će i tada misliti što misle, to ću poštovati", izjavio je jučer premijer Andrej Plenković, komentirajući privođenje i prekršajne prijave za dvojicu Zadrana (72 i 49 godina) koji su ga vrijeđali na Facebooku.

Policija hapsi građane, a premijer ih poziva na kavu.

Javni igrokaz

Moglo bi to biti prilično velikodušno od Plenkovića, da nije licemjerno i prijetvorno. Tako rade autokrati kad ih se uhvati da progone kritičare. Javno ih pozovu na kavu gdje će im onda promijeniti mišljenje. Ako ne ovoj dvojici kritičara, onda barem javnosti koja je ovih dana žestoko kritizirala postupanje policije po prastarom Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija hapsi, premijer ih časti.

I tu se otvara prvo pitanje: odakle premijeru Plenkoviću vremena da ispija kave s građanima koji ga vrijeđaju i kritiziraju? Sada je možda riječ o dvojici dokonih Zadrana koji ispucavaju frustraciju na Facebooku, ali sutra će biti riječ o stotinama i tisućama ljudi koji će privlačiti premijerovu i pažnju policije biranim uvredama. Hoće li Plenković doista svakoga primiti na kavu i razgovarati s njima?

Ima li premijer države u raspadu, države u kojoj obnova stoji, korona bukti, ekonomija se muči, cijene luduju, plaće stagniraju, a vladajuća kasta završava u zatvoru ili u teškim aferama, vremena za ovakve aktivnosti? Hoće li sve staviti na čekanje kako bi ljude uvjerio da nije "pavijan" i "narcisoidni jadnik"?

Čini se da je najvažniji zadatak hrvatskog premijera uvjeriti ljude u vlastitu veličinu.

Čime su zaslužili?

Drugo, čime su ti građani zaslužili da ih premijer zove na privatnu audijenciju? Desetine ljudi s mnogo većim zaslugama, ali i važnijim temama pokušava privući pažnju vladajućih za teme kojima se bave i za koje smatraju da su ključne za razvoj Hrvatske.

Važnije od premijerova imidža.

Osim toga, zašto je premijer Plenković spreman "razgovorom i argumentima" komunicirati s dvojicom Zadrana, a istodobno odbija takav način komunikacije sa saborskim zastupnicima i novinarima?

Bahatost u Saboru

Nebrojeno je primjera u kojima se premijer na saborskim raspravama ponižavajuće odnosio prema zastupnicima, sarkastično im odgovarao na pitanja, otvoreno im se rugao, ignorirao argumente, a jednog je čak pokušao i fizički napasti. "Premijer udara po jednoj noti, a to je bahatost", kazala je nedavno Sandra Benčić, a to ponavljaju i drugi zastupnici.

Nitko od zastupnika nije premijera vrijeđao, ali on izbjegava pred njima kad god je moguće komunicirati argumentima. Premda se radi o domu koji mu je povjerio mandat.

Da, možemo reći da je to dio političke bitke, ali Plenković nas uporno uvjerava kako poštuje demokratske uzuse.

Odbijanje novinara

Premijer, nadalje, sve češće odbija odgovarati i na novinarska pitanja. "Imate koje drugo relevantno pitanje? Nemate? Doviđenja!", odbrusio je novinarima na pitanje o stanu i prijavljenom prebivalištu Zvonimira Frke-Petešića. "Ovo nije tema", dodao je.

Takav odnos premijera prema novinarima i medijima postao je tema njegova mandata. Kao i nedavna kritika da nitko nije prenio njegove izjave iz 45-minutnog intervjua HRT-u.

Novinari su predstavnici javnosti, a zastupnici su predstavnici birača, i preko njih premijer komunicira s građanima. No dok s njima komunicira bahato, s dvojicom "pljuvača" s Facebooka bi "razgovarao argumentirano" na kavi. Sutra će to morati učiniti s još dvojicom. Pa preksutra s još dvojicom. I shvaćate u kojem smjeru to ide...

Neka obuzda policiju

Kao što je nečuveno da se u demokratskoj državi policijski privode građani koji verbalno vrijeđaju izabrane političare, tako je i nečuveno da se u demokratskoj državi privedene građane dovede velikom vođi na razgovor, kako bi ih on uvjerio da nije "pavijan" koji je "izdao i ponizio Hrvatsku".

Umjesto kave, Plenković bi mogao obuzdati policiju da ne proganja ljude zbog verbalnog delikta, mogao bi promijeniti arhaični zakon koji policiji dopušta ovakvo postupanje, a mogao bi početi efikasnije i kvalitetnije voditi državu, pa tako oduzeti municiju frustriranim građanima.

"Demontaža države"

I uostalom, on optužuje ljude za "demontažu države" i rušenje institucija, što je mnogo teža kvalifikacija od uvreda dvojice ljudi na društvenim mrežama. I zvuči kao nešto prepisano s Facebook statusa.

Lider koji je siguran u sebe i svoje rezultate ne obraća pažnju na osobne uvrede građana. Nažalost, Plenković (i policija) obraćaju pažnju upravo na takve, umjesto na tri četvrtine građana koji u anketama smatraju da HDZ vodi zemlju u krivom smjeru.

Neka Plenković promijeni mišljenje dvojice Zadrana. Vidjet ćemo kako će promijeniti mišljenje 75 posto ostalih građana.