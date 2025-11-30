Obavijesti

News

PREVARA U PULI

Nazvao ju je lažni liječnik: 'Gospođo, vaša kći je u bolnici, trebate platiti brojne troškove'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zabrinuta žena prikupila je novac i nakit, sve u vrijednosti od nekoliko tisuća eura, te ga je predala nepoznatom muškarcu koji je došao do njene kuće. Policija upozorava građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare

Pulska policija zaprimila je prijavu žene (86) koju je nazvao navodni liječnik i rekao joj kako joj je kći u bolnici i da za treba podmiriti troškove njenog liječenja. Zabrinuta žena prikupila je novac i nakit, sve u vrijednosti od nekoliko tisuća eura, te ga je predala nepoznatom muškarcu koji je došao do njene kuće.

Policija upozorava građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare jer službena tijela pa tako ni bolnice nikada na ovaj način ne traže novac ili nakit.

Također, policija upozorava građane da, prije nego što podignu i daju nekome novac i ostale vrijedne predmete, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare. Pozivamo građane da putem telefona ne otkrivaju osobne podatke, svoj OIB ili broj osobne iskaznice, kao ni broj bankovne kartice. Ukoliko zaprimite ovakve i slične pozive lažnih liječnika ili ipak postanete žrtva prijevare, e bez odgode broj 192 i događaj prijavite policiji.

