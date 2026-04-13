NCVVO: Zbog mobitela se više neće poništavati cijela matura, to je bila preoštra sankcija

Ovo ne znači da odobravamo korištenje mobitela, to i dalje ostaje prekršaj koji će se sankcionirati. S trenutnim pravilom, nalazimo se u neugodnoj situaciji da učenici gube ispite koje su već napisali, a da čak i ne koriste mobitel, već ga imaju uz sebe. Vrlo često bi se dogodilo da na zadnjem ispitu matematike dežurni nastavnici uoče da učenik ima mobitel, koji niti ne koristi, no mora se prijaviti i mora se poništiti cijela matura, kazao je na konferenciji za novinare Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Dobra vijest objavljena je mjesec i pol dana prije prvih ispita državne mature, a izmjene Pravilnika o polaganju državne mature idu u e-savjetovanje. Ako budu potvrđene, primijenit će se već na ljetnom roku mature.

Prema prijedlogu, učenik kojem pronađu mobitel na ispitu mature neće, kao dosada, gubiti cijeli rok mature (dakle, sve ispite), već će mu se poništiti samo ispit koji u tom trenutku polaže. Iako to i dalje znači da taj ispit mora polagati na sljedećem roku i da nije položio maturu, u NCVVO-u procjenjuju kako je poništavanje cijele mature preoštra sankcija.

To pokazuju i brojke. Prošle godine zbog mobitela je cijela matura bila poništena za 10 učenika, a 2024. za 14 učenika. Ako se uzme u obzir da su polagali samo obavezne ispite, a mnogi polažu najmanje po četiri ispita državne mature, poništeno je najmanje 40 ispita.

- Poništavanje cijele mature je sankcija za prekršaje poput zamjene identiteta, krađe ispita ili posjedovanje ispitnih materijala. Procijenili smo da je to prestroga sankcija - pojasnio je ravnatelj Filipović na konferenciji za novinare.

Izmjenu je podržao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih.

- Ministarstvo kontinuirano radi na tome da čim bolje i učinkovitije prilagodi obrazovni sustav za potrebe učenika, u tom smislu su promjene kvalitetne. Bilo je i onih loših, primjerice promjena Pravilnika da se esej iz hrvatskog jezika ne ocjenjuje nije bila dobra - kazao je Radovan Fuchs.

Na pitanje je li to kontradiktorno s novom odlukom o zabrani mobitela u školama. Fuchs je odgovorio kako ovo ne znači da se odobrava prepisivanje ili korištenje nedopuštenih sredstava na testovima.

- Koliko znam, prepisivanje je i dalje zabranjeno, no nećemo baš pretresati učenike prije ulaska u dvoranu. Imali smo situacije da su mature gubili i oni koji nisu uhvaćeni da prepisuju. Ovo je dobar korak i u skladu s pedagoškim mjerama, a koje ne zabranjuju mobitele u srednjim školama - komentirao je.