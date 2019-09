'Ne bojim se odlaska u zatvor! Ja idem do kraja, upamtite to'

Agrokor u 30 godina nije imao s politkom ništa, nijedan političar nije pomagao Agrokor, rekao je Ivica Todorić za N1 nakon što je protiv njega i još troje ljudi podignuta optužnica.

- Kada je bilo koja stranka došla i tražila pomoć ja sam svoje novce osobno na koje sam platio porez i nikada nisam davao više od 50.000 kuna. Agrokor nije u ništa upetljan, imao sam moralnu obavezu da u Hrvatskoj to sve funkcionira savršeno i ne na bazi korupcije - rekao je Todorić, no nije htio odgovoriti na pitanje zašto je tvrtku doveo do bankrota.

Na pitanje koliko je novca bilo na računu u trenutku ulaska izvanredne uprave rekao je - 3 kune.

- Taj dan smo platili 57 milijuna kuna i navečer su nas blokirali - rekao je. Dodaje da Agrokor nije bio u prblemima, već da su premijer i njegova ekipa govorili laži o njemu i Agrokoru.

Na pitanje zašto je dizao kredite s kamatnom stopom od devet posto kod ruskih banaka rekao je da je to zato jer je gradio Hrvatsku.

- Ulagao sam u hrvatsku industriju i budućnost i tu su te pare i ja jedini mogu reći gdje su pare uložene - kaže. Za optužnicu kaže da je sramota pravosuđa, tužiteljstva i politike.

- U životu nisam karticu imao, nisam nikada refundirao u Agrokor troškove, uvijek sam pazio da je plaćen porez. Imao sam 400 milijuna eura zadržane dobiti u Agrokoru. Nikada nisam ništa uzeo. Imao sam svoj novac i to je bila moja firma i na sve sam platio porez. Ivica Todorić u konačnici ima zgradu u kojoj živi - kaže.

Rekao je i kako je potpisao tisuće ugovora koje nikad nije čitao.

- Jel bih ja stvorio ovakvu kompaniju da sam čitao ugovore - upitao je.

- Pa nisam ja pisao ugovore, pa postoje tolike tajnice i šefice mog kabineta koje znaju kako je to išlo. Nikada nije bilo zapisnika oko sastanaka uprave jer nisam imao vremena da tamburamo oko stola nego smo radili. Uzeo sam kredite i gradio Hrvatsku, mi i danas to trebamo. Imao sam ogromne novce u Agrokoru i nikada nisam ništa uzeo - kaže. Dodaje kako nikad ni jednu optužnicu nije pročitao i da ništa o tome ne zna, niti želi čuti i braniti se jer, tvrdi, zna da ništa nije napravio.

- Napala me zločinačka organizacija i to ću dokazati - izjavio je.

Na pitanje zašto je potpisao ulazak izvanredne uprave, rekao je da je zato što su mu rekli da povuče obitelj da će biti grozno.

- Isti čas bi me uhapsili da nisam potpisao - izjavio je. Tvrdi da je to napravio jer ništa nije znao pa ni tko ga napada, a nije imao ni papire.

- To je kaos, to je firma koja je vrijedila šest milijardi eura kada sma otišao, sada vrijedi možda tri, a ne mogu dobiti ni dvije milijarde za nju. To je napravljeno na kriminalu. Naša vlast je priznala nevaljane garancije strancima i predali su firmu strancima, umjesto da se suprotno dogodilo po zakonu da pripadne dobavljačima. Oni se sada muče za 17 milijuna, a neki pravnici su dobili 30 milijuna za godinu dana - izjavio je o Fortenovi.

Na pitanje boji li se novog odlaska u zatvor upitao je 'Zašto?'.

- Što bih se plašio? Ja idem do kraja, upamtite to! - rekao je.



Tema: Hrvatska