<p>Obitelj Borne Ćorića oporavlja se od početnog šoka. Hrvatski teniski as doma je u Zagrebu, u samoizolaciji. Oporavlja se nakon što se na Adria Touru zarazio koronom.</p><p>- Nemamo simptoma ni ja ni supruga, čekamo rezultate testiranja koje smo obavili. Ja sam Borni otac, a ne liječnik da bih znao pouzdano reći o posljedicama virusa po njegovu karijeru, ali svakako se nadam da ih neće biti. Ne bojim se, a nije ni Borna ustrašen, nije takva osoba. Vjerujem da mu nije drago biti u zatvorenom, ali zna podnijeti što se mora, nije dijete - kaže <strong>Damir Ćorić.</strong></p><h2>Pogledajte video: Korona na turniru u Zadru</h2><p>U samoizolaciji je i zadarski župan Božidar Longin.</p><p>- Evo me doma, u vrtu. Imam u njemu pomidora, tikvica, paprike, kukumara, feferona, peršina, selena... Okoliš je uređen s travom i ukrasnim grmljem. Ured sam improvizirao u konobi i odatle radim praktički iz vrta - rekao je zadarski župan Longin i dodao da u utorak poslije ručka namjerava piturivati stolice kojima treba obnova.</p><p>- Moram priznati da mi nije baš jednostavno i da nije ono na što sam navikao, jer sam inače stalno u trku i to mi paše. Ali moram se pridržavati mjera, korona se dogodila svima nama, nitko je nije želio i nitko nije za to kriv, ne treba nikoga stigmatizirati - rekao nam je Longin.</p><p>Kaže kako je u ova dva dana stigao prelistati i neke stare fotografije.</p><p>- Naišao sam na jednu s vlastitog krštenja na koje su me vozili kumovi i stari Stojan Žodan, pradjed Borne Ćorića. Povezani smo kao familija još od srednjoškolskih dana, jer smo Bornin otac Damir i ja stari prijatelji iz Klasične gimnazije. Povezani smo i kumstvima. Družimo se koliko prilike dopuste, jer smo raštrkani po poslovima, pa se to svede na rođendane i krštenja novih generacija - rekao nam je i dodao da je Borna cijelo vrijeme turnira i priprema koje su mu prethodile bio u Zadru te da je svima njima Zadar u srcu, među ostalim i po sportskim uspjesima na Davis cupu od lanjske i preklanjske godine.</p><p>- Borna je od oca naslijedio srčani temperament, hoće pobijediti, dere se i viče na terenu kao što mu je otac vikao igrajući košarku. Čuo sam se s Dadom, i on i Borna su u Zagrebu, svaki u svojem stanu u samoizolaciji. Dobro se osjećaju obojica, nemaju visoku temperaturu ni druge simptome korona virusa - kaže Božidar Longin.</p>