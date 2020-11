'Ne ići na nedjeljnu misu smrtni je grijeh, no biskupi su već rekli da nije za one koji ne mogu ići'

<p>Glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije (HBK) <strong>Zvonimir Ancić </strong>gostovao je u Točki na tjedan na <a href="http://hr.n1info.com/Video/Info/a581164/Nikad-misa-putem-medija-ne-moze-biti-prava-misa-no-izvanredna-je-situacija.html" target="_blank">N1 Televiziji </a>gdje je rekao da se traže načini kako da se vjernicima omogući služenje mise.</p><p>- Odluka nas je zatekla, danas je prvi dan, uzdamo se da će sve biti kako treba - komentirao je Ancić odluku Nacionalnog stožera da na svetim misama može biti samo 25 ljudi i dodao:</p><p>- Mnogi traže načine kako to izvesti. U velikim župama i nekoliko tisuća ljudi sudjeluje na misama, teško je kako odrediti tih 25 ljudi.</p><p>- Pokušava se naći načina da se sve poštuje. Mnogi žele aktivirati dodatne dvorane koje se nalaze uz crkvu, uvode se mise u subotu i povećani broj misa u nedjelju - rekao je.</p><p>- 25 osoba može biti u jednoj prostoriji. Povećao se broj zaraženih, sve više ljudi umire, svatko od nas mora pokazati odgovornost i dati doprinos. Nitko nije sretan s restriktivnim mjerama. Vjernicima je misa jako važna, pogotovo danas u vrijeme došašća i sve nam ovo teško pada, ali treba razumjeti kontekst, da ljudski životi ovise o osobnoj odgovornosti - rekao je Ancić.</p><p>Objasnio je da nema preporuka na državnom nivou. </p><p>- Nije crkva donijela mjeru nego stručnjaci epidemiolozi i Stožer. To treba poštivati. Nije jednostavno kako to provesti, ne postoje smjernice na razni Hrvatske biskupske konferencije nego svaki biskup za svoje područje donosi preporuke. Neki svećenici dopuštaju više misa nedjeljom.</p><p>Komentirajući kontakte i tradicionalni božićni blagoslov rekao je: "Neki biskupi su do daljnjeg odgodili blagoslov obitelji dok je nekim ostavljeno da procijene sami na terenu. Imamo mnoge ljude, stare i usamljene, kojim je svećenik dolazio, i to treba omogućiti uz poštovanje epidemioloških mjera."</p><p>- Nakon donošenja mjera u mojoj župi svi su došli s maskom, držalo se mjera, nije bilo davanja mira... I u ovoj situaciji će vjernici biti odgovorni, a župnici poštovati mjere. Nikad misa putem medija ne može biti prava misa. No nalazimo se u izvanrednoj situaciji. Već je i dosad manji broj vjernika dolazio na mise. Svi oni koji su stariji, načetoga zdravlja, oni već nisu dolazili na mise - rekao je. </p><p>- Ne sudjelovati na misi nedjeljom je smrtni grijeh, ali biskupi su već rekli da neće biti smrtni grijeh onima koji ne budu danas mogli ići na misu. Nadamo se da će ove mjere potrajati zaista do 21. prosinca samo - rekao je Ancić.</p><p>Na pitanje kako komentira nezadovoljstvo građana koji se pitaju kako su neki drugi zatvoreni, a crkve otvorene, odgovara:</p><p>- Tako bih ja mogao reći, pitati zašto su trgovački centri otvoreni. Gdje ćemo doći ako to budemo mjerili. Nije isto ići u kafić i ići u crkvu. Ovdje je jako bitno da se suzdržimo od teških riječi. Naravno da nam mnoge stvari nisu jasne i razumljive.</p>