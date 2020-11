Biskup Uzinić poručio: Mjere trebamo poštovati, molitvom u obitelji možete oživjeti Crkvu

Biskup Dubrovačke biskupije i novoimenovani nadbiskup koadjutor Mate Uzinić uputio je pismo svećenicima i vjernicima vezano uz nove mjere Stožera te pozvao sve da ih se pridržavaju

<p>Prema novim uputama Stožera za civilnu zaštitu RH a misnim slavljima može sudjelovati maksimalno 25 osoba, a zabranjuje se zborsko pjevanje.</p><p>Biskup Uzinić rekao je kako nove mjere ne iznenađuju jer su slične ili još strože mjere već uvedene i u drugim zemljama Europske unije.</p><p>- Svjestan sam i sam da su te mjere ponekad nejasne, nedorečene ili nerazumljive. Ali, unatoč tome molim vas kao vaš pastir koji još uvijek ima odgovornost za ovu mjesnu Crkvu da zbog općeg dobra koje od nas u ovom trenutku traži određenu žrtvu, uložite maksimalan trud u poštivanju propisanih mjera i preporuka - stoji u pismu.</p><p>Mons. Uzinić je istaknuo kako osobito pogađaju ograničenja koja se odnose na euharistiju koja je vrhunac i izvor kršćanskog života.</p><p>- To je tim teže što se to događa u ovom vremenu došašća koje je, zbog naših narodnih običaja, lijepih adventskih pjesama i osobito vrlo posjećenih misa zornica kojima se pripravljamo za Božić, vrijeme posebne radosti.</p><p>Nećete moći svi sudjelovati na misama u vašim crkvama, ali možete ponovo oživjeti Crkvu u vašim obiteljima obiteljskom molitvom kojom ostajete duhovno povezani i s Bogom i s Crkvom. U tome vam može biti od pomoći i izravni prijenos misnih slavlja preko radija, televizije ili na druge načine - poručio je Uzinić.</p><p>Podsjetio je i da su vjernici, zbog ovih okolnosti, oslobođeni od obveze osobnog fizičkog sudjelovanja na nedjeljnoj svetoj misi, ali i potaknuo sve one koji se nisu uspjeli ubrojiti među onih 25 da to s ljubavlju prihvate i sa zahvalnošću pretvore u euharistiju na drugačiji način.</p><p>Svećenicima je pak poručio neka u njihovim mislima i molitvama budu osobito svi bolesni, zdravstveni djelatnici koji o njima brinu i koji su na kraju svojih snaga te svi oni koji u ovom vremenu imaju posebnu društvenu odgovornost i svojim radom doprinose funkcioniraju našeg društva.</p><p>Pozvao ih je da putem telefona budu blizu vjernicima te da osiguraju poštivanje propisanih mjera.</p><p>"Da bismo omogućili što većem broju vjernika da mogu sudjelovati na nedjeljnoj misi, odlučujem da sve mise koje ćemo slaviti subotom popodne trebaju biti s nedjeljnim misnim obrascima, čitanjima i propovijedi", rekao je.</p><p>"Sa željom da nam i ovogodišnje došašće bude obilježeno tom strpljivom nadom u čekaju Gospodina koji nam dolazi na različite načine - ja vjerujem da je jedan od njih uobličen i u ova ograničenja koja nisu sebi svrha nego su zbog zaštite drugih - svima vam želim blagoslovljeno došašće i na sve zazivam Božji blagoslov i nebeski zagovor Blažene Djevice Marije, žene došašća, kao i naših svetih zaštitnika, sv. Vlaha i bl. Marije Propetog Petković", poručio je, uz ostalo, biskup Uzinić.</p>