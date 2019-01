'Ne mogu tvrditi da bi on mene udario. Pitao me što si rekao'

Gost u emisiji Novi dan N1 televizije u četvrtak bio je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja. Glavna tema bila je incident u Saboru između njega i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Podsjetimo, Grmoja je prozvao premijera i ministricu vanjskih poslova Mariju Pejčinović Burić za veleizdaju, odnosno da rade u korist srbijanskih interesa. Premijer je nakon toga krenuo prema Grmoji, a sve skupa je izgledalo kao na rubu fizičkog obračuna.

- Ja mislim da uopće nisam prešao granicu. Postavio sam konkretna pitanja, nisam dobio odgovor. Optužio sam ministricu Pejčinović Burić da ne saziva Povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima s EU. Time krši vladajuću odluku Vlade, a Srbija otvara nova poglavlja. Sasvim je logična kvalifikacija da ministrica radi u interesu srpske vlade - izjavio je Grmoja za N1.

'Lažu da sam pobjegao iz sabornice'

- Oporba je jučer pobijedila u raspravi i premijer Plenković je izgubio živce. Premijer je krenuo prema meni. Ja ne mogu tvrditi da bi on mene udario, ali bio je vidno nervozan. Govorio mi je 'što si to rekao'. Kolega Bulj je prepriječio put, a kolega Beus me zamolio da se povučem da ne bi došlo do incidenta. Ja sam se onda maknuo - objasnio je Grmoja u svojoj verziji događaja u Saboru.

Na pitanje je li se uplašio, Grmoja je odgovorio da premijer i kolega Milorad Pupovac lažu kada tvrde da je on nakon toga otišao iz sabornice.

- Nakon što je sve završilo ja sam izašao jer sam i ja bio nervozan pa sam se maknuo, ali sam cijelo vrijeme bio u sabornici. Ne želim na bilo koji način poslati poruku o sebi i svojoj političkoj opciji da smo neki divljaci - izjavio je.

S druge strane, premijer tvrdi da se nije krenuo fizički obračunavati.

Premijer je izjavio da se dignuo sa svojeg mjesta i krenuo ga pitati na koga je on mislio kad je izjavio veleizdaju, a da je Grmoja nakon toga napustio sabornicu.

Klevetničke optužbe za veleizdaju nisu normalne i to neću dopustiti, poručio je premijer Andrej Plenković.