Ovako je to izgledalo u Saboru: "Nisam se išao obračunati"

Klevetničke optužbe za veleizdaju nisu normalne i to neću dopustiti, poručio je premijer Andrej Plenković u Saboru na optužbe Nikole Grmoje (Most) da se premijer tijekom stanke u Saboru krenuo s njim fizički obračunati, a u nastavku možete vidjeti kako je to izgledalo.

- Time se prešla crta onoga što je normalno u Saboru i što se može nazvati stav ili političko mišljenje. To je previše - ustvrdio je.

Premijer tvrdi da se nije išao fizički obračunati sa zastupnikom.

- Ne, ja sam ga išao pitati na koga je to mislio kad je rekao da je veleizdajnik, ali je čovjek izašao iz Sabora - kazao je Plenković smirenim tonom. Na pitanje je li razgovarao sa Mostovim zastupnikom, kratko je odgovorio: "Ne, nema razloga za repeticiju zahtjeva za dijalog". Naveo je kako smo svjedoci da nekoliko zastupnika Mosta kontinuirano iznosi brojne uvrede, difamacije i klevete.

Na burnu reakciju ministra obrane Damira Krstičevića, koji bijesno bacio na pod maketu borbenih aviona, koju mu je želio uručiti Franko Vidović (SDP) kazao je tek kako se dio zastupnika koristi kreativnim metodama kao bi skrenuli pozornost biračkog tijela da postoje.

- Bilo je tu raznih situacija. Donosili su se papiri, majice, makete. Istina modela F14, dakle ne F16, . Nisu uspjeli kupiti niti avion o kojem se radilo. Mislio sam da je to možda taman za moga sina koji ima četiri godine, ali ovo ipak zahtjeva ljepilo, modelarstvo i riječ je o igrački za djecu preko deset godina - kazao je premijer.

Grmoja: Vidjelo se da je iznerviran krenuo na mene

Svoju verziju ispred sabornice ispričao je Grmoja. Kazao je da je premijer krenuo u fizički obračun s njim. Sve je krenulo nakon što je Grmoja tijekom rasprave optužio ministricu vanjskih poslova i premijera da rade u korist srbijanskih interesa. Grmoja je naveo da ministrica krši odluku Vlade donesenu za mandata Tihomira Oreškovića o povjerenstvu koje bi trebalo pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23. i 24, dok logoraši samostalno dižu tužbe protiv Srbije.

- Postavio sam pitanje radi li ministrica tako u korist srbijanskih interesa i hoće li dobiti potporu Srbije. Očito je to jako iznerviralo premijera i samu ministricu - rekao je i dodao da mu je premijer dobacivao da je jadan. Ispričao je i što se odvijalo tijekom stanke.

- Kolega Borić je dobacio kolegici Strenji iz klupa što je ona učinila za Hrvatsku. Ja sam pitao što je on učinio budući da je kolegica Strenja bila u ratu, a da on i njegov anemični da rata nisu vidjeli. U tom trenutku je predsjednik Vlade krenuo u fizički obračun sa mnom. Uskočilo je niz kolega, ja sam se odmaknuo. Oni su ga jedva zaustavili, kolega Bulj, Pupovac. Ne znam tko je sve tu bio. Ja sam nakon toga izašao iz sabornice - kazao je. Na pitanje što znači fizički obračun, Grmoja je odgovorio:

- Ne znam, to trebate pitati premijera što bi bilo. On je želio doći do mene, vidjelo se da je iznerviran i da ide prema meni. Što bi bilo ja ne mogu znati - zaključio je Mostovac.