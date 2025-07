Ne mora se nikoga proglašavati ustašom. To ipak ne znači da situacija nije jednako opasna

Tomislav Tomašević dugo je šutio o Thompsonovu koncertu, a onda nastupio kao da zna sve odgovore.

"Većina posjetitelja došla je na koncert zbog glazbe i domoljublja", samouvjereno je izjavio zagrebački gradonačelnik. "Većina nisu podržavatelji ustaškog režima koji je u logorima ubijao ljude zbog nacionalnosti, vjere i političkog opredjeljenja".

Kako on to zna? Odakle crpi dokaze za takvu rezolutnu tvrdnju? Je li radio anketu među posjetiteljima? I kako zna da se radi o većini posjetitelja i kolika bi ta većina bila: natpolovična, dvotrećinska, tričetvrtinska, devedesetpostotna?

Lijepo to zvuči i još ljepše bi bilo da je to istina.

Ali na stranu sad to prebrojavanje o tome koliko je bilo posjetitelja na Hipodromu, koliko ih je među njima bilo ustaša, je li itko uopće bio ustaša, je li netko bio samo malo ustaša...

Nitko nije ustaša

Recimo da ni Marko Perković Thompson nije ustaša. Da ni oni koji su išli na njegov koncert nisu ustaše. Čak ni oni koji su pjevali ustaške pjesme. Ili samo odgovorali "Spremni" na njegov apel "Za dom". Da ustaša nije ni saborski zastupnik koji pozdravlja sa ZDS. Da to nisu ni HOS-ovci, ni oni koji nose njihove majice. Da to nisu ni navijači koji skandiraju ZDS i drže plakate za Bleiburg, pa ni oni koji u centru Zagreba pjevaju ustaške pjesme. Da to nije ni Ivan Penava koji kaže da istražuje komunističke zločine u kojima su mu stradali članovi s obje strane obitelji.

Da se nikoga od njih ne naziva ustašama.

Što bi to promijenilo u ovoj priči?

Tomislav Tomašević zna da neki jesu bili ustaše, a drugi da nisu bili ustaše na koncertu krcatom ustaškim simbolima i u izvedbi pjevača koji se trudio reklamirati kao ustaša, ali ga se nitko ne usudi tako nazivati.

Politički miting

Međutim, svi oni nazočili su skupu koji je bio kleronacionalistički miting, a ne glazbeni događaj. I čak da se ne spominju ustaše, Jasenovac, poglavnik, rasni zakoni, NDH, iza svega toga valja se ideologija, svjetonazor i sentiment koji evocira politiku i režim koji se nazivao ustaškim, a sada se pravi da to nije.

Oni možda žive u 1941. godini i 1991. godini, ali rasprave o tom ustaštvu nisu pitanje prošlosti, već sadašnjosti, a vjerojatno i budućnosti.

Maknimo konc-logore, rasne zakone i Jasenovac, ono što je obilježavalo ustaštvo kao kleronacionalistički pokret živi u hrvatskom društvu i danas.

Negira se zločinački karakter Jasenovca. Akcija Oluja dobrim dijelom slavi istjerivanje dvjesto tisuća Srba. Promovira se teza da Hrvat u Domovinskom ratu nije mogao počiniti ratni zločin. Međunarodni osuđeni terorist slavi se kao hrvatski heroj. Huška se protiv nacionalnih i seksualnih manjina, širi se govor mržnje protiv stranaca, migranata i useljenika, kao i protiv svih kritičara, protivnika i unutarnjih neprijatelja koje ustaše vole nazivati komunistima.

Kako bi time opravdali svoj fašizam.

Napad na komuniste

Komunisti su, dakle, željeli "iskorijeniti Hrvate", kako tvrdi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, ili su ubijali ljude "samo zato što su Hrvati", kako govori Ivan Penava, a komunisti kao druga krajnost služe im da svoje ustaške simbole kompenziraju napadima na jugoslavensku zastavu ili crvenu zvijezdu.

Današnje ustaše, zvale se tako ili nikako, ratuju protiv "mrzitelja svega što je hrvatsko", svega što "ugrožava rasu, vjeru ili naciju", protiv globalista, ateista, Europejaca, umjerenjaka, protiv "pedera, lezbi, transrodnih", protiv feministkinja...

Ako se i ne zovu ustaše, lako se mogu prepoznati kao takvi.

A još je lakše prodati ustaštvo, pa i onima koji misle da su ustaše bili negativci, kad se ta ideologija zamota u domoljublje, kršćanstvo, Domovinski rat, hrvatski barjak. Pa se na Thompsonovu mitingu prodaje ljubav, domoljublje, zajedništvo. Tko bi htio biti protiv toga?

Pa čak i onda kad se generira mržnja prema svemu što odstupa od tog koncepta ili ga na bilo koji način ugrožava.

Nitko se od njih nema hrabrosti nazivati se ustašom.

Hitler i Putin

Osim toga, ustaše su imale Hitlerovu Njemačku i Mussolinijevu Italiju, a ova današnja klerikalna desnica ima Vladimira Putina i njegovu Rusiju, sponzora svih radikalnih i ekstremističkih skupina u Europi i svijetu.

Alternativa za Njemačku ne naziva se nacističkom strankom, iako slijedi sve ideološke obrasce nekadašnje nacističke partije. Trumpov MAGA pokret u Americi ne naziva se nacističkim ni fašističkim pokretom, ali prepisuje iz Hitlerove skripte, od progona medija, profesora, neprijatelja režima i migranata do otvaranja konc-logora.

Ne mora nitko na Hipodromu biti ustaša. Ali iza ideologije koja se tamo promovirala, ispod križa i Gospe, s ognjem i mačem, sa crnim majicama s HOS-ovim znakovljem ili natpisima Bleiburga i Oluje, s one "prve tri riječi pjesme", krije se sentiment koji je bio utjelovljen i u ustaškom pokretu.

Ustaše su imali Srbe i Židove, novokomponirani ustaše imaju migrante i homoseksualce.

Jasenovac i Bleiburg

Čak i oni koji, kako reče Tomašević, ne podržavaju ustaški režim koji je "u logorima ubijao ljude zbog nacionalnosti, vjere i političkog opredjeljenja", pjevaju ustaške stihove i slijede domoljublje po ustaškom obrascu.

Uostalom, što mladi uopće znaju o tom logoru nakon što kvazipovjesničari obilaze škole i nude svoju verziju Jasenovca? I kad se Jasenovac nastoji pokriti napuhavanjem brojki o Bleiburgu i komunističkim zločinima?

Zbog svega toga, ovo nije rasprava (samo) o ustašama. Niti je ovo polemika o prošlosti, bližoj i daljnjoj. Ovo je itekako rasprava o sadašnjosti i budućnosti. O klečiteljima i moliteljima, navijačima i huliganima, šatorašima i stožerašima, biskupima i klerikalcima, huškačima protiv migranata ili onih koji lutke homoseksualaca spaljuju na maškarama, saborskih zastupnika koji govore ZDS ili vlasti koja to opravdava ili relativizira, to je rasprava o Plenkoviću i Domovinskom pokretu, ali i o stotinama tisuća mladih koje Thompson poziva da "preuzmu Hrvatsku".

Fućka mu se za ZDS

Lijeva oporba o tome je godinama šutjela, Tomašević je to nazivao "ideološkim temama" u koje ne ulazi, Zoran Milanović govorio je o "dedi ustaši" i tvrdio da mu se "fućka za Za dom spremni", a dobar dio javnosti rugao se takvim raspravama o "ustašama i partizanima".

Ne mora se nitko od njih zvati ustašom. Čak ni ako pozdravlja sa "Za dom spremni". Ali to ne znači da situacija nije jednako zabrinjavajuća, pa i opasna.