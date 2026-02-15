Ovu bandu je Uskok barem uhitio. Ali sasvim je jasno da se sustav ne može bazirati samo na tome koliko je neki službenik bio pronicljivi i kolik je na kraju imao vremena za provjeru...
RUPE U PROVJERAMA PLUS+
Ne može naša imovina ovisiti o pronicljivosti nekog službenika
Na četiri velika hrvatska suda su prošli lažni dokumenti na osnovu kojih se banda na čelu s Robertom DiCaprijem upisala ljudima na kuće i zemljišta. Ali na jednom, onom u Puli, prevaranti ipak nisu uspjeli. Službenik kojem su lažni dokumenti došli u ruke je izdvojio vremena i napravio neke bazične provjere. I otkrio nesklad u podacima.
