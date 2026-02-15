Obavijesti

RUPE U PROVJERAMA PLUS+

Ne može naša imovina ovisiti o pronicljivosti nekog službenika

Piše Ivan Pandžić,
Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Ovu bandu je Uskok barem uhitio. Ali sasvim je jasno da se sustav ne može bazirati samo na tome koliko je neki službenik bio pronicljivi i kolik je na kraju imao vremena za provjeru...

Na četiri velika hrvatska suda su prošli lažni dokumenti na osnovu kojih se banda na čelu s Robertom DiCaprijem upisala ljudima na kuće i zemljišta. Ali na jednom, onom u Puli, prevaranti ipak nisu uspjeli. Službenik kojem su lažni dokumenti došli u ruke je izdvojio vremena i napravio neke bazične provjere. I otkrio nesklad u podacima.

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...
FOTO Pogledajte ogromnu rupu: Turski brod udario Titov Galeb!
NEVJEROJATNO

U petak je u večernjim satima turski teretni brod udario Titov Galeb. Godinu dana nakon što je obnovljen brod će morati ponovno na popravak. Kako nam javljaju čitatelji, brod je tijekom isplovljavanja udario u Galeba, a brzo nakon nesreće intervenirale su policija i Lučka kapetanija. "Teretni brod je bio tamo i krenuo je isploviti, vidjeli smo da nema šanse da se zaustavi, a sve je na kraju završilo sudarom. Gurnuo je Galeba skroz uz obalu, a onda je došla i policija", govori nam čitatelj.
FOTO Rimčeva Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'
FOTKE IZ ZAGREBA

Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura

