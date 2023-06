Ne možemo prestati jesti i disati da bi inflacija napokon stala

Inflacija usporava šesti mjesec zaredom, sad je na malo manje od osam posto, očekuje se da do kraja godine padne i na pet posto, takva je prognoza Hrvatske narodne banke. To je, recimo, lijepa vijest. Ružna vijest je to da cijene i dalje rastu, ali ne mahnito kao što je do prije šest mjeseci bio slučaj. No rastu. U svibnju su bile osam posto više nego u svibnju prošle godine. Pametnome dosta.