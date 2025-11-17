'Ne nasjedaj!' Kako prepoznati financijsku prijevaru? Otvorene prijave za konferenciju HANFE

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) poziva građane da se prijave na besplatnu konferenciju „Ne nasjedaj! Kako prepoznati investicijsku prijevaru?“, koja će se održati 20. studenoga 2025. od 10 do 12 sati u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu. Sudjelovanje je besplatno za sve građane, ali je obvezna registracija putem službene stranice Hanfe.

U trenutku kada investicijske prijevare postaju sve sofisticiranije i sve agresivnije ciljaju građane putem lažnih oglasa, uvjerljivih poziva i „sigurnih“ ulaganja, cilj konferencije jest pružiti jasan i praktičan pregled najčešćih prijetnji, načina prepoznavanja rizika te postupanja u slučaju sumnje na prijevaru.

Foto: HANFA

Na događanju će govoriti predstavnici institucija koje izravno rade na zaštiti građana, nadzoru tržišta, kibernetičkoj sigurnosti i informiranju javnosti: Ivana Herceg, direktorica Sektora za sistemske rizike i zaštitu potrošača, HANFA, Ivan Mučnjak, voditelj Direkcije za praćenje zaštite potrošača i edukaciju, HANFA, Anja Tkalčević, viša analitičarka Direkcije za praćenje zaštite potrošača i edukaciju, HANFA. Ema Branica, novinarka emisije „Provjereno“, Davor Hrestak, voditelj poslova digitalne forenzike, Služba kibernetičke sigurnosti, Uprava kriminalističke policije, Miro Križan, voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove, Agencija za elektroničke medije i Mladen Markoč, odvjetnik, Zajednički odvjetnički ured Mladen Markoč, Relja Pećin i Fran Kušeta.

Sudionici će imati priliku čuti kako prepoznati ključne znakove investicijskih prijevara – od nerealnih obećanja i pritiska na brzu odluku do lažnih oglasa, manipulacija putem društvenih mreža i komunikacije putem neslužbenih kanala. Bit će predstavljeni i konkretni primjeri, analize aktualnih slučajeva te smjernice kome se obratiti i kako reagirati u slučaju sumnje.

Hanfa poziva sve zainteresirane da se priključe i nauče kako prepoznati rizike, preduhitriti prevarante i zaštititi ono što su stekli – svoj novac i povjerenje, jer samo informirani građanin može biti siguran ulagač.