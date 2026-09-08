NE NASJEDAJTE Građani zbog lažnih SMS poruka za mobilno bankarstvo ostali bez 15.000 €

Sedmero građana ostalo je bez više od 15.000 eura zbog lažnih SMS poruka o ažuriranju podataka za mobilno bankarstvo „OTPGO“, objavila je u utorak Splitsko-dalmatinska policija, koja provodi kriminalističko istraživanje nakon što je primila prijave o prijevari u proteklih nekoliko dana.

Nepoznati počinitelji slali su SMS poruke u kojima su navodili da uskoro istječe pristup usluzi „OTPGO“ ili da će biti deaktiviran, a građane su upućivali na poveznicu putem koje su trebali potvrditi ili ažurirati svoje podatke.

Građani su, vjerujući da je riječ o porukama njihove banke, putem poveznice pristupali lažnoj internetskoj stranici te unosili tražene podatke i sigurnosne kodove. Nakon toga počinitelji su obavili više transakcija i otuđili novac s njihovih bankovnih računa.

U policiji kažu da poduzimaju niz radnji radi pronalaska počinitelja, uključujući utvrđivanje podataka o izvoru i načinu slanja poruka te okolnostima vezanim uz daljnji tijek novčanih sredstava.

Policija građane poziva da ne otvaraju poveznice iz SMS poruka kojima se traži ažuriranje ili potvrda podataka za mobilno bankarstvo. Banke putem takvih poveznica neće tražiti unos sigurnosnih podataka, kodova ili drugih podataka za pristup bankovnom računu.

Ako zaprime poruku koja ih upućuje na poveznicu, građanima se savjetuje da ne postupaju prema dobivenim uputama, već da vjerodostojnost poruke provjere izravnim kontaktiranjem svoje banke. Savjetuje se korištenje jakih lozinki i dvostruke autentifikacije.

Građane policija upozorava da ne klikaju na sumnjive poveznice i na takvim stranicama ne unose podatke bankovnih kartica, lozinke i druge sigurnosne podatke.

Na mobitelima i računalima potrebno je redovito ažurirati operativni sustav, a na internetu, osobito društvenim mrežama, ne objavljivati previše osobnih podataka. Potrebno je provjeravati i autentičnost internetskih stranica, uključujući adresu stranice i oznaku „https“.

Građani nikada ne bi trebali drugim osobama davati PIN-ove, jednokratne autorizacijske kodove, brojeve bankovnih kartica i CVC brojeve. Također ne bi trebali instalirati aplikacije za koje ne znaju čemu služe, osobito one koje omogućuju drugim osobama pristup uređaju, poput AnyDeska, Supremo Mobile Assista i HopToDeska.

Kod prodaje predmeta putem interneta kupcu je potrebno dostaviti samo IBAN računa na koji želi primiti uplatu, dok kod ponuda za unosne investicijske mogućnosti treba biti posebno oprezan i prije ulaganja zatražiti nepristran financijski savjet.