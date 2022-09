I dalje bez dogovora: Sindikati državnih službi nisu pristali na ponudu Vlade o povećanju plaća

Nakon drugog kruga pregovora Vlade i sindikata državnih službi o povećanju osnovice plaća, održanog u petak, ministar rada Marin Piletić izjavio je da je Vlada iznijela "više nego korektnu ponudu", no čelnik Sindikata policije Dubravko Jagić kaže kako za sada nisu pristali na nju.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Piletić rekao je novinarima kako s konkretnim brojevima još ne izlaze u javnost, a pregovori o osnovici plaća zaposlenih u državnim službama nastavit će se idućeg četvrtka.

"Na sastanku smo približili stajališta, prihvaćen je prijedlog pregovaračkog protokola o dodatku Kolektivnog ugovora i povećanju osnovice plaće do kraja 2022. i za iduću godinu", kaže Piletić.

Poručio je da Vlada ima razumijevanja za sindikalne zahtjeve, a njezina inicijalna ponuda je najveća u odnosu na sve prethodne pregovore. Cilj im je da pregovori ne traju dugo i ne kreću od nule, nego s konkretnim brojevima koje su danas predložili sindikatima.

"O svemu ćemo još jednom razgovarati s predsjednikom Vlade, nastavljamo pregovore u četvrtak i vjerujem da ćemo se čim prije usuglasiti kako bi primjena dodatka Kolektivnog ugovora krenula što ranije, a to se odnosi i na povećanje osnovice plaće za 2023.", rekao je Piletić.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić istaknuo je kako za sada nisu pristali na Vladinu ponudu, prvo je moraju iznijeti pred sindikalna tijela i članstvo, a potom nastaviti pregovore, pa će vidjeti što će dalje biti.

Jagić misli da je moguće postići kompromis na obostrano zadovoljstvo i na da se da će Vlada kao poslodavac imati dovoljno razumijevanja za državne službenike i namještenike, te za policijske službenike.

Uoči nastavka pregovora o povećanju osnovice plaća u državnim službama, Jagić je izjavio da sindikati neće pristati na povećanje manje od osam posto, te poručio kako očekuje da će sindikalni zahtjevi biti prihvaćeni.

Jagić: 'Ne pristajemo na povećanje osnovice plaće manje od 8%'

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić poručio je u petak. uoči nastavka pregovora o povećanju osnovice plaća u državnim službama, kako ne može pristati na povećanje manje od osam posto, a očekuje da će Vladina ponuda biti zadovoljavajuća.

U izjavi novinarima rekao je kako očekuje da će sindikalni zahtjevi biti zadovoljeni te dodao da imaju iste zahtjeve kao i sindikati javnih službi. Vidjet ćemo što će nam ponuditi, pa ćemo raspraviti na našim tijelima i članstvom i vidjeti je li to zadovoljavajuće ili ne, dodao je.

Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar rekao je kako smatraju da su njihova očekivanja realna, a da s Vladine strane drže da su visoka. Ne očekujemo da ćemo danas nešto riješiti, imamo argumente, ima ih i vjerojatno i Vlada, sučelit ćemo ih, vidjet ćemo što će biti, dodao je.

S obzirom na to da je sutra 1. listopada, ako ne postignemo dogovor, rok će se produžiti. Ne postigne li se dogovor i ako uđemo u spor, postoje neke procedure, no nadamo se da do toga neće doći, rekao je.

Upitan o Vladinoj ponudi sindikatima javnih službi za jednokratnom isplatom (inflatornog dodatka), Lončar je ocijenio da bi to bila "vrlo korektna stvar", jer najviše trpe oni koji su na dnu "hranidbenog lanca". Kao sindikati mislimo da bismo trebali biti solidarni, ali ne mogu jamčiti da će se to dogoditi. Razgovarat ćemo, vidjet ćemo što je ponuđeno, rekao je Lončar.

Napomenuo je kako očekuje da bi danas trebao biti potpisan pregovarački protokol.

