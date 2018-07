‘Ne smijemo dozvoliti da nas nasilnici gurnu u spiralu šutnje’

Članica SDP-a i bivša glasnogovornica vlade Ivice Račana morala je privremeno ugasiti svoju Facebook stranicu zbog salve kritika i uvreda. Ali je poručila da će je vratiti i neće dopustiti pobjedu nasilnicima.

Povod je bila njena podrška glumicama Nataši Janjić, Jeleni Veljači i Tihani Lazović. One su negodovale zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona na dočeku nogometaša. I to čak vrlo benigno. Sve one su bile izložene teškom vrijeđanju od onih koji podržavaju nastup pjevača. Kolarić je upozorila da su izložene linču već četvrti dan te da nije normalna takva hajka na žene koje su samo rekle drukčije mišljenje.

- Nije normalno da u našem društvu zbog kritičkog stava o pjevaču uslijedi verbalno nasilje, salva najgorih uvreda i prijetnji. Ne, to nije demokracija, to je mržnja i trovanje društva. Ne, to nije diskusija, to je mržnja. Koncentrični krugovi mržnje u nekom društvu, a o tome se ovdje radi, uvijek se sve jače šire - napisala je, među ostalim, Kolarić i prozvala one koji misle da ih se to ne tiče. Uskoro je i ona bila izložena uvredama. Napisano je i da je ona “k*rvetina” i niz drugih uvreda.

Privremeno je ugasila stranicu, ali je vraća.

- Cilj tih nasilnika je da će se bilo tko u budućnosti bojati reći javno svoje mišljenje da se ne izloži. To je spirala šutnje koja je nedopustiva. Mora se zadržati svačije pravo na javno mišljenje- kaže Kolarić.

Posebno su joj problematični oni koji smatraju da su glumice same krive zbog objave.

- To je isti stav kao da je kratka suknja kriva za silovanje - kaže.