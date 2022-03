'Ne smijemo zanemariti domaće probleme. Pozivam Možemo i SDP da se ne boje novih izbora'

Zbog agresije Rusije na Ukrajinu ne smijemo zanemariti domaće probleme, poručuje Mostov Nikola Grmoja i naglašava kako se po pitanju obnove nije napravilo ništa, većina ljudi na Banovini živi u nehumanim uvjetima, poslovi se dodjeljuju po babama i stričevima, a ministri u Vladi redaju afere.

Obrušio se i na zastupnike SDP-a i Mosta.

- Mi ćemo ići s inicijativom za opoziv trojice Vladinih dužnosnika, zahvalio bi Klubu Suverenista, Fokusa, Domovinskog pokreta, Socijaldemokrata, Za Pravednu Hrvatsku, koji su to podržali. Nije mi jasno i ne mogu shvatiti ponašanje dijela lijeve oporbe, gdje su SDP i Možemo, zašto ne žele nanijeti veću štetu ovoj Vladi. Mogu pretpostaviti samo da su svjesni da bi loše prošli na izborima jer lider te koalicije, Peđa Grbin, jako loše stoji - istaknuo je izrazivši nadu da će se predomisliti i priključiti ostatku oporbe.

- Inače ćemo shvatiti da štite vladajuće iz nekog razloga - dodao je i pozvao lijevi dio opozicije da se ne boji novih izbora.

Naglasio je kako osim afera svjedočimo i situaciji drastičnog rasta cijena energenata i hrane.

- Taj rast cijena energenata nije uvjetovan samo ruskom agresijom, imali smo ga i prije, on je uvjetovan i ovim suludim pandemijskim mjerama, koje su dovele do toga da je tiskan novac kako bi se pomoglo svima pogođenima krizom. Sada je ruska agresija taj rast još više povećala i mi apeliramo na Vladu da ovaj potez koji su poduzeli rezanjem trošarina samo za bijednih 20 do 40 lipa, da budu malo velikodušniji i da se ide u puno snažnije rezanje - poručio je.

SDP-ov Arsen Bauk odmah mu je i odgovorio.

- Zbog zapisnika, samo da kažemo, do izbora se dolazi raspuštanjem Sabora, a ne pokušajem popravljanja HDZ-ove Vlade. Oni su za nas nepopravljivi. I ja se nadam da su kolege iz Mosta iz dva neuspjela pokušaja definitivno i nepovratno odustali od popravljanja HDZ-a - poručio je podsjetivši kako je oporba zajedno podnijela zahtjev za raspuštanjem Sabora.

- To će doći jednom na glasanje, onda ćemo glasati zajedno i to će biti način da se izazovu izbori - dodao je.

Grmoja se javio za povredu Poslovnika.

- Koliko je opoziva pokrenuo SDP ispalo bi da su oni ti koji su htjeli popravljati HDZ i Vladu, a svi znamo da niti jedan ministar nije smijenjen u trenutku kada je oporba pokretala opoziv. Tako da opoziv ministara može služiti jedino za nanošenje štete vladajućima, a pravo je pitanje zašto Bauk, Grbin i Sandra Benčić ne žele nanijeti štetu ovoj Vladi - rekao je pa od predsjedavajućeg Željka Reinera dobio opomenu.

- Kme, kme - poručio je Grmoji zastupnik Zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević i zaradio svoju opomenu.

- Ova Vlada je sama sebi nanijela toliko štete pa da se vi, ja, Glavašević, Orešković, Puljak okrenemo na glavu, ne možemo im nanijeti više štete - uzvratio je Bauk, koji je, također, dobio opomenu.

Javila se i zastupnica Centra, Dalija Orešković, i oštro odbrusila Grmoji.

- Za početak, kada se vaš predsjednik stranke u trenutku kad se glasa o povjerenju novom ministru uključi u glasanje i glasa protiv, tek tada ćete moći možda reći nešto ostatku oporbe, koji je bio tu uvijek do ranih jutarnjih sati kada su se bilo kakve oporbene inicijative pokretale. Sad je stvarno dosta - zagalamila je.

Reiner je i njoj udijelio opomenu.