Dojavu smo zaprimili u petak oko 10.50 sati. Nakon očevida će se znati detalji prometne nesreće, rekli su nam iz zagrebačke policije
NEVJEROJATNO
NE SMITE TU PARKIRAT Zabio se u stanicu na groblju u Zagrebu!
Vozač se automobilom zabio u autobusnu stanicu Markovo polje - okretište. Na sreću, u trenutku naleta na stanici nije bilo ljudi, pa nema ozlijeđenih, no nastala je velika materijalna šteta.
Dijelovi stanice prosuti su po podu, što željezni, što stakleni dio. Zagrebačka policija nam je potvrdila nam je kako su dojavu zaprimili u petak.
- Zaprimili smo dojavu oko 10.50 sati. Nakon očevida će se znati detalji prometne nesreće - rekli su nam iz policije,
