Ne svađaj se sa ženom koja drži šivaću iglu: Sjedili su za stolom i pili. Dragan je umro u mukama

Mogu li dobiti čašu rakije? – upitala je 28-godišnja Vasiljka i pogledala prema inspektoru za krvne delikte u Slavonskom Brodu.

Iskusni istražitelj znao je da je ispitivanju došao kraj. Iz ormara je izvukao bocu za posebne prilike, stavio čašu pred ženu i natočio do vrha. Popila ju je naiskap.

- Hvala vam – kratko je rekla. Rukom je obrisala usta i nastavila: 'Sjedili smo za stolom i pili rakiju. Dragan je urlao na mene jer me šest dana nije bilo kod kuće... Ne znam koliko smo popili. Ja sam krpala neku njegovu košulju. Dok nije gledao, zamahnula sam prema njemu i ubola ga iglom u glavu... Vidjela sam da krvari, ali ni on ni ja nismo se previše zabrinuli. Nastavili smo piti dok se nismo srušili.'

Bilo je to 11. svibnja 1971. Sedam dana kasnije, Dragan (44) je umro u 6.30 u mukama od teškog trovanja uzrokovanog ubodom. Bolovi su, prema opisima iz tadašnjih izvještaja Večernjeg lista, bili strahoviti.

Žena je na ispitivanju u početku sve poricala. Tvrdila je kako ne zna ništa o ubodu. Istražiteljima je govorila da joj je suprug stalno nešto radio po dvorištu, pa se vjerojatno ondje ubo na neki hrđavi čavao. No kako je vrijeme prolazilo, postajala je sve nervoznija. Usta su joj bila suha, dlanovi su se znojili. Više nije znala kamo bi gledala. Trebao joj je alkohol.

Draganu je ona bila četvrta žena. Već od prvog dana braka stalno su se svađali i tukli, a oboje su i prekomjerno pili. Njega su svi u kraju znali kao okorjelog alkoholičara sklonog incidentima, a i mlađahna Vasiljka, još dok je živjela kod roditelja, voljela je zaviriti u čašicu. Uz muža, koji je već imao desetogodišnji alkoholičarski staž, još se više propila. Uz to je imala i ljubavnike, za koje je Dragan znao. Zbog toga je i dva mjeseca prije ubojstva između njih izbila žestoka tučnjava u kojoj je ljubomorni Dragan Vasiljku ubo nožem u lijevu ruku. No, kao i milijun puta dotad, opet su se pomirili i nastavili živjeti kao i prije: uz rakiju, svađe i tučnjavu.

A onda je Vasiljka opet nestala. U srijedu, 5. svibnja, s jednim je svojim “prijateljem” otišla u provod. Kad se nakon šest dana vratila kući, došlo je – uz rakiju, a uz što drugo – do nove žestoke svađe. Nakon toga pet je dana vladao prividan mir, ali je Dragan 15. svibnja osjetio strašne bolove u glavi pa ga je Vasiljka odvela liječniku. Kako je mjesto uboda bilo nevidljivo, liječnik mu je propisao lijekove protiv glavobolje. Tri dana nakon toga Draganovi su bolovi postali neizdrživi. Umro je 18. svibnja, rano ujutro.

Pripremajući pokojnika za pokop, njegov kum primijetio je da je Draganovo desno oko jako natečeno. Slučaj je odmah prijavio policiji. Pokop je zaustavljen kako bi se obavila obdukcija. Nalaz je pokazao da su ubodom igle u mozak unesene bakterije koje su izazvale gnojnu upalu s trovanjem, što je bilo uzrokom smrti.

Vasiljka je ubojstvo priznala 21. svibnja 1971. Toga dana bila im je godišnjica braka.