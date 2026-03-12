Obavijesti

News

Komentari 0
KREĆU PROMJENJIVI DANI

Ne zaboravite kišobrane danas. Bit će toplo, ali mogući pljuskovi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ne zaboravite kišobrane danas. Bit će toplo, ali mogući pljuskovi
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Unatoč nestabilnostima, povremena sunčana razdoblja moguća su ponajprije na krajnjem sjeveru i jugu zemlje, gdje je ujedno i najmanja vjerojatnost za kišu

Četvrtak donosi promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme u većem dijelu zemlje. Mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi, koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Tijekom prijepodneva oborina će biti češća na Jadranu i u područjima uz njega, dok će se u drugom dijelu dana pljuskovi sve češće pojavljivati i u unutrašnjosti.

Vrijeme po gradovima

Unatoč nestabilnostima, povremena sunčana razdoblja moguća su ponajprije na krajnjem sjeveru i jugu zemlje, gdje je ujedno i najmanja vjerojatnost za kišu. Vjetar će biti većinom slab jugozapadni, na Jadranu slabo do umjereno jugo, a prema večeri se ponegdje može okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 13 i 18 stupnjeva Celzija.

Prema kraju tjedna vrijeme će se djelomično stabilizirati, ali će i dalje ostati promjenjivo. U petak se očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku, a lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se u Dalmaciji.

U unutrašnjosti bi se u noći i ujutro mjestimice mogla pojaviti magla. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, dok će na Jadranu puhati jugo, a povremeno i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature kretat će se većinom od 3 do 7 stupnjeva, na Jadranu od 8 do 10, dok će najviša dnevna temperatura biti između 15 i 19 stupnjeva Celzija, bez većih promjena u danima koji slijede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend
KRAJ UŽIVANJU NA SUNCU

Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend

Mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češća na Jadranu
Odgađa se rušenje Vjesnika!
NOVI PROBLEMI

Odgađa se rušenje Vjesnika!

Tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade, ali naišli su na problem zvan azbest. Rok za završetak radova je 19. svibnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026