Ne zaboravite kišobrane danas. Bit će toplo, ali mogući pljuskovi

Četvrtak donosi promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme u većem dijelu zemlje. Mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi, koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Tijekom prijepodneva oborina će biti češća na Jadranu i u područjima uz njega, dok će se u drugom dijelu dana pljuskovi sve češće pojavljivati i u unutrašnjosti.

Vrijeme po gradovima

Unatoč nestabilnostima, povremena sunčana razdoblja moguća su ponajprije na krajnjem sjeveru i jugu zemlje, gdje je ujedno i najmanja vjerojatnost za kišu. Vjetar će biti većinom slab jugozapadni, na Jadranu slabo do umjereno jugo, a prema večeri se ponegdje može okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 13 i 18 stupnjeva Celzija.

Prema kraju tjedna vrijeme će se djelomično stabilizirati, ali će i dalje ostati promjenjivo. U petak se očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku, a lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se u Dalmaciji.

U unutrašnjosti bi se u noći i ujutro mjestimice mogla pojaviti magla. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, dok će na Jadranu puhati jugo, a povremeno i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature kretat će se većinom od 3 do 7 stupnjeva, na Jadranu od 8 do 10, dok će najviša dnevna temperatura biti između 15 i 19 stupnjeva Celzija, bez većih promjena u danima koji slijede.