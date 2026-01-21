Obavijesti

Ne želi koristiti silu, 'samo' želi Grenland. Trump hvalio sebe i SAD, žestoko 'udario' po Europi!

Piše Snježana Krnetić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Bez nas, govorili biste svi njemački ili malo japanski, želimo taj komad leda zbog zaštite svijeta, rekao je Donalad Trump u Davosu

Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Švicarsku na skup Svjetskoga gospodarskog foruma u Davosu, gdje će glavna tema biti američka pretenzija prema Grenlandu. Obratio se na gospodarskom forumu, a njegov boravak i govor obilježio je svojevrstan bojkot lidera EU. Govorio je o svojim gospodarskim politikama utemeljenima na načelu "America First" i hvalio se ekonomskim uspjesima SAD-a.

UŽIVO Na pomolu je veliki dogovor oko Grenlanda? Trump je odustao od carina Europi...
Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
