Bez nas, govorili biste svi njemački ili malo japanski, želimo taj komad leda zbog zaštite svijeta, rekao je Donalad Trump u Davosu
Ne želi koristiti silu, 'samo' želi Grenland. Trump hvalio sebe i SAD, žestoko 'udario' po Europi!
Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Švicarsku na skup Svjetskoga gospodarskog foruma u Davosu, gdje će glavna tema biti američka pretenzija prema Grenlandu. Obratio se na gospodarskom forumu, a njegov boravak i govor obilježio je svojevrstan bojkot lidera EU. Govorio je o svojim gospodarskim politikama utemeljenima na načelu "America First" i hvalio se ekonomskim uspjesima SAD-a.
