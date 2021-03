Doktor Vlado Batnožić, ravnatelj Covid bolnice u Areni u Beogradu, upozorio je da se broj zaraženih korona virusom naglo povećava.

Kako prenosi Kurir, u bolnici u Areni jučer je bilo 370 pacijenata, a danas ih je 386, što označuje porast hospitaliziranih.

- Zabilježili smo porast broj pacijenata. Jučer smo primili 35 pacijenata, a otpustili smo 18. Proteklih dana bilo je između 30, 40 i 50 primljenih pacijenata. Ranije su to bili pacijenti s lakšim kliničkim slikama, a sada primamo srednje teške. Na respiratoru trenutno imamo 306 pacijenata - naveo je doktor Batnožić.

Doktor je istaknuo i kako se promijenio i profil pacijenata koji obolijevaju. Naime, ranije su to bili ljudi srednje dobi, dok sada najviše obolijeva mlađa populacija, odnosno radno sposobni ljudi od 25 do 35 godina.

Često se događa da se u bolnicu prijavljuje cijela obitelj tvrdeći da ne znaju gdje su se zarazili, a ima i onih mlađe populacije koji uglavnom navode da su bili u restoranima i kafićima, ili pak skijalištima, koja su moguća žarišta korona virusa.

Ravnatelj bolnice upozorio je na trenutnu situaciju i istaknuo kako su ranije u bolnici imali 20 do 30 pacijenata dnevno, a sada je broj porastao na 100.

- Molim sve da se pridržavaju epidemioloških mjera koje je donio Stožer civilne zaštite. Nosite maske, držite distancu. Ako se ne pridržavate toga bit će nam sve gore i gore. Ranije smo imali 20 do 30 pacijenata, a sada dnevno imamo i do 100 pacijenata. Dok je ranije bilo pozitivno 10 do 20 posto pacijenata, sada je to 50 posto testiranih - poručio je Batnožić.