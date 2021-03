Radiolog Dragan Jakovljević izazvao je u noći na četvrtak pravi mali kaos u Općoj bolnici Gospić kad je na odjelu razvalio vrata i lomio CD-e. Riječ je o nećaku bivšeg ministra zdravstva i sadašnjeg ličko-senjskog župana Darka Milinovića.

Portal Lika online zaprimio je pismo isprike koje je javnosti uputio Jakovljević nakon incidenta.

Objavljujemo ga u cijelosti:

Osjećam potrebu ispričati se ravnateljici bolnice i svim djelatnicima koji su na bilo koji način povrijeđeni mojim nepromišljenim postupkom. Želim jasno naglasiti da je laž da je bilo tko od pacijenata bio zakinut zbog mog, opet naglašavam, nepromišljenog postupka.

Pomogao sam, a to znaju, tisućama ljudi, ali ovo što sam napravio to gura u drugi plan, za to jednostavno nema opravdanja.

Istina je da sam kroz moj rad pomogao tisućama ljudi kao zdravstveni djelatnik te bio na dohvat ruke kada god je to trebalo. Na žalost zbog ovoga nepromišljenog poteza što sam učinio to pada u drugi plan. Spreman sam snositi posljedice, ali i dalje sam spreman pomagati svima kojima je pomoć u gospićkoj bolnici potrebna, pa i onima koji su ovo plasirali u medije. Ispričavam se i mojoj dojučerašnjoj stranci LiPO znajući da je to bio jedini potez koji su morali učiniti. Onima koji su ovo poslali u javnost , a to i oni znaju pomogao sam isto tako kao i mnogima drugima.

Iz Policijske uprave ličko-senjske potvrdili su nam kako su u četvrtak u 7.45 sati dobili dojavu o incidentu u bolnici. Proveli su očevid i utvrdili kako je osumnjičeni, pri čemu nisu objavili njegov identitet, napravio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Ipak, neće ga goniti po službenoj dužnosti nego takvu prijavu službeno mora podnijeti Opća bolnica Gospić, u kojoj radi. Za to imaju i službeni rok od 90 dana.

- Oštro osuđujem incident koji se dogodio i ekspresno je izbačen iz stranke LiPO. Nitko nema pravo rušiti pobjednički mentalitet koji stranka ima - bio je kratak Milinović, koji je zvučao razočarano nećakom. Rekao je kako ga ne štiti te da će tužiti sve one koji to tvrde.

Inače, ovo je najmanje treći poznati Jakovljevićev incident zbog kojeg se Milinović crvenio. U prosincu 2009. bio je s grupom pijanih mladića koji su došli čestitati Božić zaposlenicima, trgali inventar i snimali. Prije tog incidenta prijavili su ga jer je razbio vrata.