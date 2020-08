'Neće biti dobro ako mladi sad u povratku s mora zaraze starije'

Dobro je da je većina žarišta pod kontrolom i da znamo izvore širenja infekcije i njihove kontakte i epidemiolozi, kao i dosad, rade iznimno vrijedan posao, rekao je Vili Beroš

<p>Hrvatska je s 255 novozaraženih u 24 sata ponovno srušila rekord novih slučajeva zaraženih korona virusom, a ministar Vili Beroš za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3871218/ministar-beros-u-rtl-u-danas-govori-o-rekordnom-broju-zarazenih-koronavirusom/" target="_blank">RTL Danas</a> otkrio je kako je moguće da će Hrvatska u jednom trenutku početi još više testirati.</p><p>- Dva dana zaredom je broj veći od 200, danas 255, na taj način smo smo došli do kumulativne stope oboljelih u 14 dana koji iznosi 47, što je značajno. No, dobro je da je većina žarišta pod kontrolom i da znamo izvore širenja infekcije i njihove kontakte i epidemiolozi, kao i dosad, rade iznimno vrijedan posao, da bi zaustavili širenje infekcije - rekao je Beroš pa pozvao na odgovorno ponašanje:</p><p>- Pogotovo to moramo zbog jednog detalja. Mnogi naši mladi koji su bili na jadranskoj obali pa su se, što je potpuno razumljivo, opustili, sada se vraćaju u kontinentalne domove i tu postoji opasnost da virus, ukoliko su zaraženi, prenesu na svoje starije i na svoje kompromitirane imunološki ukućane. To je nova i dodatna opasnost.</p><h2>'Rekord je posljedica više testiranja'</h2><p>Beroš nije znao reći možemo li očekivati dodatni rast broja zaraženih:</p><p>- Današnji broj je sigurno posljedica toga što je učinjeno više od 2300 testiranja, daleko najviše dosad. S toliko velikim brojem testiranja za očekivati je da će broj novooboljelih biti nešto veći. Moje ranije upozorenje je korak u tome smislu. Virus se na ovaj način sa jedne mlađe populacije, čemu svjedočimo posljednjih 20-ak dana, jer je prosjek bio, prvo 31, a onda 36 godina, relativno mlađi ljudi. Sada njihovim povratkom na kontinent može doći do prenošenja virusa na stariju populaciju, što ne bi bilo dobro.</p><h2>'Legitimno je da nas stavljaju na crvene liste'</h2><p>Samo u jednom danu našli smo se na crvenim listama Britanaca, Nijemaca i Slovenaca, a Beroš se osvrnuo i na to:</p><p>- Mi od naših brojeva novozaraženih ne možemo pobjeći. Potpuno je legitimno da te zemlje, u koje se njihovi stanovnici vraćaju sa ljetovanja u Hrvatsku, vode računa o njihovom zdravstvenom stanju i uveli su određene kriterije koji su granica za uvođenje restriktivnijih mjera. Mi smo sa svojim brojevima u proteklim danima dosegnuli neke od granica i one su reagirale kao što su reagirale.</p><p>Cilj Stožera bio je ukazati zemljama da epidemiološka situacija nije jednaka u cijeloj Hrvatskoj, a to im je donekle i uspjelo jer su Nijemci u svojoj odluci izdvojili Šibensko-kninsku i Splitsku županiju kao problematične. Država će tako pomoći Nijemcima da dokažu u kojoj su županiji ljetovali, bilo tom putem izdavanja potvrde od turističke zajednice ili nekakvog računa, a možda i sistema e-visitor.</p><p>Iako se neki žale kako nema dovoljno epidemiologa, Beroš smatra da je situacija tu zadovoljavajuća.</p><p>- Njih ima dovoljno za nekakve uobičajene aktivnosti. Ovih zadnjih šest ili sedam mjeseci iznimno su opterećeni i svakodnevno su na terenu. Stoga mi u ekspertnoj skupini kriznog stožera Ministarstva zdravstva smo razgovarali kako pomoći struci. Prva nam je odluka da angažiramo mlade liječnike kojima predstoji rad pod nadzorom. Uz određeni tečaj ćemo ih educirati da mogu raditi na terenu i biti ispomoć epidemiolozima - rekao je Beroš i dodao da postoji kadar laboranata, viših laboranata i sanitarnih inženjera na Zavodu za zapošljavanje koji mogu raditi u epidemiološkom timu. </p><p>Za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3871218/ministar-beros-u-rtl-u-danas-govori-o-rekordnom-broju-zarazenih-koronavirusom/" target="_blank"> RTL </a>je otkrio i kako se trenutačno radi na utvrđivanju kriterija oko toga koliko bi zaraženih bilo potrebno da se odgodi početak nastave, no taj slučaj smatra malo vjerojatnim, a školska godina bi trebala početi po planu.</p>