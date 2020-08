Ministri tvrde: 'Imamo plan za koronu, ali ne obavještavamo javnost o svakom koraku'

Već je iz današnje reakcije premijera Plenkovića na izjavu ministra Fuchsa o mogućoj odgodi školske godine jasno da u Vladi ništa nije iskoordinirano ni iskomunicirano

<p>Cijela je hrvatska javnost tjednima svjedočila kako se korona širi iz noćnih klubova na Zrću i u Makarskoj, a nitko nije reagirao. Pitali smo nadležna ministarstva zašto su dopustili da cijela ljetna sezona postane žrtvom nekoliko noćnih klubova koji nisu bili dovoljno oprezni? Jer, ne zaboravimo, iz istarskih noćnih klubava nitko nije izašao zaražen. </p><p>Pitanja smo još postavili ministarstvima zdravstva, turizma, vanjskih poslova i obrazovanja: zašto još nemamo konkretnih projekcija kako će izgledati školska godina? Zbog čega se s Austrijancima nismo dogovorili kao što su se oni dogovorili s Česima, a mi s Nijemcima - da samo određene regije budu proglašene rizičnima? Kako je moguće da turisti koji kontaktiraju županijske zavode za javno zdravstvo i traže termin za testiranje nailaze na zatvorena vrata? Je li itko razmišljao o besplatnim testovima za sve turiste? Je li itko pomislio da ograniči rad klubova iz kojih se tjednima širila zaraza?</p><p>Ministarstvo zdravstva nas je obavijestilo da je pitanja proslijedilo u Stožer, no nakon toga više nije bilo odgovora. Zato su ostala ministarstva brzo uzvratila, ali bez ijednog jasnog konkretnog odgovora.</p><p>Zvuči nevjerojatno, ali iz Ministarstva obrazovanja su hladno pojasnili kako oni imaju planove, samo ih javnost još nije čula:</p><p>- Od prvog dana preuzimanja dužnosti radimo na pripremama za novu školsku godinu. To što ne obavještavamo javnost o svakom koraku dok ne bude sve definirano i gotovo ne znači da nemamo odgovore na pitanja vezana uz novu školsku godinu. Smatramo da parcijalno iznošenje informacija nije dobro jer u javnosti može izazvati nepotrebnu zbrku.</p><p>Početkom sljedećeg tjedna objavit ćemo cjelovite informacije.</p><p>Ističu da im je cilj da svi učenici budu u učionicama, osim iznimnih situacija.</p><p>- U iznimnim slučajevima, u suradnji s CARNET-om, osigurat će se on-line nastava za sve učenike koji zbog epidemioloških razloga neće moći sudjelovati na nastavi u učionicama. Važno je da škole budu sigurne za učenike, nastavno i nenastavno osoblje, a da se pritom osigura i kvaliteta nastave - dodali su.</p><p>No već je iz današnje reakcije premijera Plenkovića na izjavu ministra Fuchsa o mogućoj odgodi školske godine jasno da u Vladi ništa nije iskoordinirano ni iskomunicirano. “Hvala vam lijepa, ministre, ali najvažnija poruka za djecu i roditelje je da 7. rujna počinje škola”, presjekao je Plenković kad je Fuchs pokušao objasniti da će moguća eskalacija pandemije možda ipak zaustaviti planove o početku nastave.</p><p>Ministarstvo vanjskih poslova očekivano je, diplomatskim rječnikom, objašnjavalo zašto nisu sa Slovencima i Austrijancima dogovorili da se zabrane uvedu samo za određena krizna područja. Tvrde da se diplomatska aktivnost odvijala na više razina, uključujući telefonske razgovore ministra Grlića Radmana s njegovim kolegama, upućivanje pisama u kojima se, uz epidemiološke podatke i mjere, nudilo detaljnije pojašnjenje za specifične zabrinutosti pojedinih zemalja...</p><p>- Svakodnevno smo dostavljali argumente koje su koristili u predstavljanju Hrvatske kao sigurne turističke destinacije. Naglasak je bio upravo na izvješćivanju o epidemiološkom okviru za obavljanje turističke djelatnosti i siguran boravak gostiju - ističu u Ministarstvu vanjskih poslova. Podsjetili su i kako su cijelo vrijeme “preventivno djelovali kroz istupe u relevantnim stranim tiskanim i elektroničkim medijima”:</p><p>- Čim bismo uočili intenziviranje medijskih napisa o mogućoj promjeni režima prema Hrvatskoj ili kad bismo dobili naznake iz naše diplomatsko-konzularne mreže da postoji zabrinutost u institucijama zemlje koju pokrivaju, reagirali smo na način da smo stupali u izravni kontakt s kolegama ministrima i/ili državnim tajnicima.</p><p>Zašto se turisti žale da ne mogu doći do lokalnih zavoda za javno zdravstvo i obaviti testiranja kako bi produljili boravak? Je li se razmišljalo o uvođenju besplatnih ili povoljnih testova za turiste? To smo pitali u Ministarstvu turizma, a oni su podsjetili da se od početka pandemije “sustavno prati situacija i da Stožer sukladno tome donosi mjere”.</p><p>Ministarstvo turizma tako je očito lopticu prebacilo na Stožer pa podsjeća da su u Stožeru tek “prošlog tjedna, odnosno 14. kolovoza”, donijeli “odluku o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena do 24 sata ugostiteljskih objekata iz kategorije Barovi, u što spadaju primjerice noćni klub, noćni bar, disco-bar, caffe bar itd., te prethodno tome Hrvatski zavod za javno zdravstvo preporuku prestanka rada u zatvorenom, odnosno onemogućavanje rada i boravka posjetitelja u zatvorenim prostorima noćnih klubova.</p><p>Činjenicu da turisti nemaju informacije o testovima opravdavaju “velikim brojem turista koji borave u zemlji”, odnosno “s obzirom na veliki priljev i odljev gostiju tijekom srpnja i kolovoza povećani su i zahtjevi za uslugama zdravstvenih ustanova za testiranje”.</p><p>- Na stranicama Hrvatske turističke zajednice nalaze se kontakti i adrese mjesta diljem Hrvatske gdje se mogu obaviti testiranja, a isti podaci se ažuriraju kako bi turisti bili što bolje informirani - kažu iz ministarstva. I oni ističu kako komuniciraju redovito sa Stožerom, kao i Državnim inspektoratom, u čijoj su nadležnosti barovi.</p><p>- Odgovornost je svih da se pridržavaju svih mjera i preporuka kako bi epidemiološka slika u Hrvatskoj bila što bolja. Ovisno o rezultatima mjera koje su se donijele, kao i dosad, pratit će se i ovisno o potrebi donositi daljnje mjere - dodaju na kraju.</p><p>Konkretnih mjera, priprema za scenarije ili nema ili, kako kažu u Ministarstvu obrazovanja, “još ne komuniciraju s javnošću”. No zato je ministar financija Zdravko Marić otkrio da nas je korona do sada stajala 21 milijardu kuna. Marić je iznio preliminarne podatke da su u prvih šest mjeseci ove godine proračunski prihodi dosegnuli 60,4 milijardi kuna, rashodi 77,1 milijardu, dok je deficit proračuna 16,7 milijardi kuna.</p>