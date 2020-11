Neće nas imati tko operirati ako epidemija zadrži ovakav tempo

Od subote imamo i novu organizaciju, s osobljem i uređajima iz svih drugih zagrebačkih bolnica, što se nikada u povijesti nije dogodilo, čak ni u ratnim okolnostima, kažu nam u KB Dubrava

<p>Na rubu snaga smo i ovdje je pakao. S današnjim danom imamo 410 COVID bolesnika, od toga 70 na respiratoru.</p><p>No od subote imamo i novu organizaciju, s osobljem i uređajima iz svih drugih zagrebačkih bolnica, što se nikada u povijesti nije dogodilo, čak ni u ratnim okolnostima – rekao nam je u nedjelju prof.dr. Ivica Lukšić, v.d. ravnatelja KB Dubrava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Na snagu stupile nove mjere</strong></p><p>A upravo u nedjelju je u toj bolnici ustrojena nova jedinica intenzivnog liječenja s 14 kreveta, za koju su liječnike, sestre te sve nužne uređaje dale KB Sveti Duh, KB Merkur i Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj. Tako je sada u KB Dubrava ukupno šest intenzivnih jedinica za COVID pacijente – tri drži KB Dubrava sa svojim kapacitetima i ljudstvom, jednu KBC Rebro, jednu KBC Sestre milosrdnice i jednu Sveti Duh, Merkur i Klaićeva zajedno. Iz ove potonje tri bolnice u subotu je došlo čak 20 liječnika i 50 medicinskih sestara</p><p>Organizirati COVID bolnicu na ovakav način bio je iznimno zahtjevan posao koji je koordiniralo Ministarstvo zdravstva, zajedno s prof.dr. Lukšićem i ravnateljima ostalih bolnica. Ministar Beroš je, doznajemo, bez obzira na svoje zdravstveno stanje, svakodnevno od jutra do mraka bio na telefonu i video vezi kako bi se ustrojila ovakva organizacija rada u KB Dubrava.</p><p>Tako je sada u Dubravi čak 200 medicinskih djelatnika kojima to nije matična bolnica. Policijska akademija ustupila je svoje prostore, kako bi ljudi koji mukotrpno rade u KB Dubrava nakon četverosatne smjene imali zonu za adekvatan odmor. Nakon odmora odlaze odraditi preostalih četiri sata smjene, a na relaciji izneđu bolnice i Policijske akademije prevozi ih autobus koji je na korištenje dao Grad Zagreb.</p><h2>Bit će žrtava među pacijentima koji nemaju Covid</h2><p>U KB Dubrava u ovom je trenutku slobodno još 15 respiratora, a prof.dr. Lukšić procjenjuje da će oni, s obzirom na jako loše brojke i porast zaraženih, biti popunjeni unutar sljedeća dva do tri dana. Zato će Ministarstvo zdravstva u ponedjeljak početi pripremati dostavu još deset respiratora koji će u Dubravi biti u pripravnosti.</p><p>Tu su i šatori s kisikom koji su za sada rezervna i neiskorištena opcija. Koliko je i kisik bitan, najbolje govori brojka da je od trenutačnih 410 pacijenata njih čak 260 na terapiji kisikom. Zbog iznimno lošeg stanja s brojem zaraženih, i zato što sve više pacijenata ima tešku kliničku sliku, bilo je nužno preusmjeriti u Dubravu kapacitete iz drugih bolnica. No to ima svoju cijenu na drugi način, i vjerojatno će biti kolateralnih žrtava među pacijentima koji nemaju COVID.</p><p>S obzirom na to da je određeni broj djelatnika preusmjeren kod nas, druge bolnice morat će reducirati ostale djelatnosti. Ljudi moraju shvatiti da zadrži li epidemija ovakav tempo, više se ni slijepo crijevo neće moći hitno operirati – tumači prof.dr. Lukšić apelirajući ponovno na ljude da budu odgovorni i pridržavaju se epidemioloških mjera.</p><p>Jer rat koji se s virusom vodi u KB Dubrava, i bitke koje se svakodnevno biju za ljudske živote, oku javnosti nisu detaljno vidljive, no to je realnost koja se događa, i koja je iznimno teška. Na respiratoru jesu uglavnom ljudi starije dobi koji imaju neke kronične bolesti, no među pacijentima je i mnogo onih srednjih godina. Oni se uspijevaju izvući, ali kako ističe prof.dr. Lukšić, nitko ne zna kakve će dugoročne posljedice biti za njih, s obzirom da je COVID sistemska bolest koja donosi brojne komplikacije. Svakodnevno u KB Dubrava imaju tri do četiri operacije COVID pacijenata zbog plućnih embolija ili svih drugih komplikacija koje bolest izaziva u krvožilnom sustavu. </p>