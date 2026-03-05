Obavijesti

SIŠČANI PROTIV INVESTITORA

’Nećemo stati dok sve megafarme na Baniji ne padnu’

Piše Ivan Pandžić,
Ukrajinski investitor, s druge strane, kaže da su neugodno iznenađeni, ali idu dalje

Admiral

Neugodno smo iznenađeni i nadam se da ćemo imati isti tretman kao i drugi investitori, poručili su investitori u tvornicu i farme pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji.

To je sretna vijest, poručili su predstavnici građanske inicijative. Reakcije su to na rješenje Ministarstva zaštite okoliša da ipak obustavi Studiju o utjecaju na okoliš za tvornicu u Sisku ukrajinskog investitora Renaissance Capital, u sklopu kojega je i njihova tvrtka Premium Chicken Company. Bez studije se ne mogu dobiti dozvole za gradnju tvornice koja je trebala prerađivati 84 milijuna komada pilića godišnje, a bez te tvornice nema smisla graditi ni farme sa 144 peradarnika i tvornicu stočne hrane. Grad Sisak na čelu s Domagojem Orlićem je ministarstvu poslao dokumente o neusklađenosti projekta s tri prostorno planska dokumenta, a kako je to preduvjet, ministarstvo je obustavilo studiju. Investitor može podnijeti upravnu tužbu, ali to u svojem priopćenju nisu direktno najavili.

- Donošenje odluke ovakvog sadržaja je veliko iznenađenje i po našem shvaćanju predstavlja potpuni otklon od dosadašnjeg tijeka postupka, svega onoga što nam je u njemu sugerirano te dokumentaciji koja je činila spis predmeta. U ovom trenutku naša grupa ne može isključiti mogućnost da ovakva odluka dijelom može biti rezultat i atmosfera koje su pojedini dionici kreirali u vezi projekta u zadnje vrijeme - priopćili su. I dalje su izrazili uvjerenost u društvenu korist projekta “te će nastaviti s aktivnostima koje su potrebne za realizaciju”. S druge strane, baš jučer je održana i tematska sjednica saborskog Odbora za okoliš, a njegova predsjednica Dušica Radojčić (Možemo!) poručila je da joj je drago što su pritisci urodili plodom. Ali kaže da nije gotovo jer ovaj investitor, ali i drugi ukrajinski (Perutnina Ptuj-Pip), još imaju u postupku studije utjecaja te smatra da ih treba sve zajedno razmotriti i obustaviti. Prozvala je i premijera Andreja Plenkovića što se nije usprotivio takvim investicijama koje su napuštene u EU te koje se baziraju na kooperaciji velikih prerađivača i malih, obiteljskih uzgajivača.

Suzana Sužnjević Vago iz udruge “Siščani ne žele biti smetliščani” poručila je da se ne treba opustiti zbog pada jedne studije.

- Sve dok se cijeli taj vertikalno integrirani sustav ne uruši, mi ne odustajemo i ne uzmičemo ni pedlja. Jako smo razočarani dosadašnjim radom hrvatskih institucija, godinu dana je trebalo da se stvari pokrenu s mjesta i da se obustavi postupak koji je trebao zapravo biti odbačen na onoj najnižoj, županijskoj razini. Međutim, bez obzira na obustavljanje, veliki investitori još imaju pravne alate da se žale i problematiziraju odluku, tako da mi s inicijativom ne odustajemo - poručila je Vago. Dražen Čurilo, predsjednik Odbora za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, poručio je da se investicijama protive od početka jer ih smatraju štetnima.

- Ugrožena su sva manja poljoprivredna gospodarstva i pitanje je kako će se proizvoditi piletina u Hrvatskoj i hoće li to biti na megafarmama gdje je jednostavno nemoguće proizvoditi bez upotrebe antibiotika. Svi parametri pokazuju da se u Hrvatskoj proizvodi jako kvalitetna piletina i mi kao Hrvatska poljoprivredna komora i sve ove udruge želimo da se to dalje nastavi - rekao je Čurilo.

