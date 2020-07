Peđa Grbin najvjerojatnije će u utrku za novog šefa SDP-a...

Nakon uvjerljivog poraza SDP-a na parlamentarnim izborima te ostavke Davora Bernardića, u javnosti se izmjenjuje nekoliko imena koji bi se mogli kandidirati za njegovu poziciju...

<p>Među njima je svakako i Peđa Grbin, a <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/telegram-doznaje-peda-grbin-bit-ce-jedan-od-kandidata-za-sefa-sdp-a/?fbclid=IwAR2DB94oHRGkexzNsuVE56-AIoU6v6wKnO3ddou4Ox_iC8UvGit6aUtgvDk" target="_blank">Telegram neslužbeno doznaje</a> da će se on zaista i kandidirati za predsjednika SDP-a. </p><p><strong>Pogledajte video: Mrak Taritaš morala podsjetiti Bernardića da čestita HDZ-u...</strong></p><p>- Iako još ništa nije službeno, kako doznajemo, grupa stranačkih dužnosnika koja je cijelo vrijeme bila dio stranačke oporbe Davoru Bernardiću ispunila je ono što su najavljivali već nakon prvih izlaznih anketa u nedjelju poslijepodne – dogovorili su se oko jednog kandidata i to će, ne bude li dramatičnih promjena u narednim danima – biti dosadašnji potpredsjednik stranke Peđa Grbin, <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/telegram-doznaje-peda-grbin-bit-ce-jedan-od-kandidata-za-sefa-sdp-a/?fbclid=IwAR2DB94oHRGkexzNsuVE56-AIoU6v6wKnO3ddou4Ox_iC8UvGit6aUtgvDk" target="_blank">navodi Telegram</a>. </p><p>To bi također značilo da se njemu neće suprotstaviti Biljana Borzan ili pak Siniša Hajdaš Dončić koji su se dosad također spominjali kao potencijalni kandidati. Ali, to bi mogli biti Mišel Jakšić ili Zvonimir Mršić. </p><p>Rajko Ostojić danas je otkrio kako će se izbori za predsjednika SDP-a najvjerojatnije održati 26. ili 27. rujna. </p>