'Neću u politiku, ne bih mogla davati ljudima lažna obećanja'

Bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Dalija Orešković bila je danas gošća 24sata u emisiji uživo u kojoj je komentirala aktualnosti vezane za svoju bivšu funkciju.

Dalija Orešković o politici i pritiscima: "Ne želim u politiku jer nijednoj opciji nisu u fokusu problemi građana" Gost u studiju: Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Voditelj: Ivan Pandžić Posted by 24sata on Monday, February 26, 2018

Na konstataciju kako ju je šef HNS-a Ivan Vrdoljak u emisiji 'Meet the press' jutros proglasio 'pučkim herojem', Orešković je odgovorila kako su joj draže otvorene kritike.

- Mislim da je pravo pitanje zašto oni u HNS-u na kraju dana nisu pučki heroji. Onako kako vode politiku prema institucijama mogu biti samo antiheroji - kazala je Orešković i dodala kako upravo HNS ima zasluge radi smjene pravobraniteljice za djecu.

Kada je u pitanju odustajanje od kandidature za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Orešković je kazala kako je to stvar dosljednosti.

- Kandidiranjem za predsjednicu Povjerenstva i kasnijim odustajanjem od nove kandidature poslala poruku određenu poruku. Upravo zato što mi nije bitna funkcija kao funkcija, nisam bila kandidat za člana Povjerenstva. To je pitanje časti i dostojanstva, rekla bih.

Na pitanje novinara Pandžića što će se dogoditi ako predsjednica opet ne bude izabrana, Orešković je kazala kako će to biti šamar toj instituciji.

- Da, to je ono na što sam ukazivala i prije nego se dogodio prvi krug izbora. Nije bilo primjereno niti je postojao razlog da se s izborom punog saziva Povjerenstva kasni. Sve ovo jako šteti toj mladoj i jako važnoj instituciji, ali i onima koji se oslanjaju na rad ovog tijela. Ovog trena, s obzirom na to da Povjerenstvo nema predsjednika, nema osobe koja bi mogla sazvati sjednicu i postaviti važna pitanja. Neprihvatljivo bi bilo da institucija ne djeluje, ovo odugovlačenje može samo izazvati negativne posljedice - kaže Orešković.



Na pitanje je li ikad saznala zašto je HDZ i HNS nisu podržali odgovorila je niječno.





- Nitko mi to nije rekao. Ni otvoreno ni manje otvoreno. Mislim da sama mogu izvući zaključke zbog čega se to dogodilo. Ali to je sad manje bitno, oni smatraju da je njihovo političko pravo odabir kandidata. Sad ćemo odabrati nekoga tko se nama sviđa i to je to. To je promašena praksa ako želimo nešto raditi - kazala je Orešković i dodala kako sve sve skupa stvara destruktivnost na političkoj sceni.

- Povjerenstvo treba izgraditi etičnost dobrog upravljanja - izjavila je.

O političkim strankama kazala je kako su sve slične.

- Kada jedna stranka dođe na vlast, a tu nisam mislila na sukob interesa i rad Povjerenstva, sve stranke se ponašaju slično. Pogledajte trgovačka društva, javne ustanove i druge institucije. Podrazumijeva se da će prvom prilikom doci sječa jednog dijela kadra neovisno o tome jesu li bili dobri ili su započeli dobre procese. Oni tu vide priliku da svoje članove postave na funkcije, pa to i naprave.

Prema riječima Orešković takav modus operandi doprinosi padu povjerenja građana u vlast.

- Shvaćamo to onda kao priliku za uhljebništvo i ljudima je svejedno. Ima i ona poznata uzrečica 'Sjašio Kurta da zajaši Murta'. Eto, tako vam to vide građani.

Govorila je Orešković i 'voljenju države'.

- Onda se na kraju postavlja pitanje volite li svoju državu? Što znači voljeti državu? Imate vladavinu prava, ovakvim jednom zastarjelim obrascem ponašanja političkih elita to nas vodi ka iseljavanju i odlasku mladih iz zemlje. Javna uprava treba biti servis građanima i to je bit politike.

- Ovo što se dogodilo s neizborom čelne osobe u Povjerenstvo ponovno je poslalo krivu poruku. Ne poznam gospođu Novaković, ali stajem i na njezinu stranu. Njoj je u samom startu stavljen kamen oko vrata. Ona će trebati uložiti velike napore da formira sebe i tijelo koje će voditi.

O svom eventualnom političkom angažmanu, Orešković nije puno govorila. Samo je kazala da je takva opcija trenutno ne interesira. Kazala je da može izaći na izbore, dobiti jedan ili dva mandata, ali da to nije dovoljno za upravljanje.

- Ne bih mogla tako stati pred građane, obećati nešto, a ne biti sigurna da to mogu ispuniti. Ne vidim se u postojećim opcijama jer ne vidim da nude rješenja. Kad bi na izborima krenula s nezavisnom listom, možda bih dobila mjesto u Saboru, ali s dva ili tri mandata ne možete ništa napraviti. Tada postajete samo glas koji se čuje jer nemate taj ključan, odlučujući mehanizam u svojim rukama.

Osvrnula se i na pad standarda i gorući problem u Hrvatskoj, rast siromaštva.

- Pogledajte rastuće siromaštvo, nezaposlenost, pad standarda na svim razinama društva. Mislim da sam korisnija u pravu nego u politici. Sve ono što znam predstavlja iskustvo, pa i doticanja s politikom. O tome mogu govoriti na javnoj sceni. I to je političko djelovanje - kazala je Orešković.

- Privremeno ću se povući da se Vrdoljak i slični njemu ne prepadnu da sam heroj koji dolazi na političku scenu. Bit ću na neki način tu, prisutna, ali to su planovi koje još nisam iskomunicirala. Ali, ideja je jako puno, to je sigurno - kaže Orešković.

Na pitanje koja joj je bila najteža odluka koju je donijela u 5 godina, koliko je provela na čelnom mjestu Povjerenstva, Orešković je kazala kako je to odluka o Branku Šegonu, bivšem pomoćniku tadašnjeg SDP-ovog ministra Slavka Linića.

- Poseban trud je uložen u predmet Branka Šegona, bivšeg pomoćnika ministra Slavka Linića. Taj kredit HBOR-a i uvjete pod kojima je dodijeljen zahtijevao je veliki trud i angažman, odnosno stručnost Povjerenstva. Ponosna sam na kvalitetu odluke u tom predmetu - kazala je.

Na upit o odluci o Tomislavu Karamarku i je li tada bilo pritisaka na nju, kazala je kako je to bio jedan od jednostavnijih predmeta. Pritisaka, kazala je, nije bilo.

- Ni tada niti danas nisam primijetila da je u odnosu na taj slučaj bilo pritisaka. Slučaj Šegon bio je puno složeniji jer je tu bilo zabranjenog djelovanja i u tom slučaju je izrečena maksimalna sankcija koja je dopuštena. Karamarkov slučaj je jedan od jednostavnijih predmeta. Mi smo jasno rekli koje su okolnosti u slučaju INA - MOL. Nismo utvrdili da je došlo do zabranjenog djelovanja da bi se mogla izreći sankcija - kazala je Orešković koja nije htjela komentirati slučaj Martine Dalić, kazavši kako se o tome još nije odlučivalo.

O Ramljaku i njegovom potencijalnom sukobu interesa, Orešković je kazala kako i danas u Zakonu postoje odredbe koje o tome jasno govore.

- Zakon koji je poslužio za izradu Lexa Agrokor imao je odredbu koja onemogućuje povjereniku angažiranje tvrtki s kojima je bio povezan. Nije tu nitko otkrio toplu vodu, to je standardna procedura i pravilo u većini financijskih institucija. U kreditnim odborima banaka nećete proći ako ne potpišete dokument kojim potvrđujete da niste u potencijalnom sukobu interesa. Ako si namjestio posao firmi u kojoj si radio, možda si zakoračio u smjer korupcije.

Komentirala je još jednom i Plenkovića kojemu je poručila da počne pripremati fraze koje će na 5 svjetskih jezika Vlada iskoristiti za kamuflažu činjenice da se borimo protiv korupcije

- Rekla sam ono sto mislim i što vidim, a neka me stručnjaci i brojke demantiraju. Čitala sam intervju s Marinom Mrčelom i s njim se slažem u brojnim stvarima. Ne možemo se fokusirati samo na puku statistiku, možda ako se fokusiramo na policajce i carinike i tu razinu i rješavanje takvih slučajevima, možda će nam tako biti bolje. No gdje su krupne figure i likovi? Pravosuđe nije pokazalo učinkovitost na velikim političkim moćnicima i onima koji drže parlamentarnu većinu, izravno ili neizravno. To su pitanja na kojima smo pali. Percepcija je takva, gdje je država korumpirana, gospodarstvo ne može uspjeti kakve god mjere pripremali - tvrdi Orešković.

Na konstataciju kako je predsjednica države, Kolinda Grabar Kitarović izjavila kako Orešković vodi osobni rat protiv nje, Orešković je kazala kako bi trebalo paziti tko kome kupuje kakve darove i što s njima želi postići.

- Jednostavno, postoje pravila o nedopuštenim darovima. To se odnosi na one darove vrijednosti veće od 500 kuna jer takav poklon može stvoriti obavezu prema darovatelju. Htjelo se postići i to da svi dužnosnici imaju izravan i neizravan utjecaj na politička, društvena i pravosudna zbivanja. Ako postoji prijava ili podatak u medijima da je netko primio dar od nekoga tko nije član obitelji, možda se taj darovatelj postavio tako da se htio dodvoriti ili osigurati poziciju sebi da može zvati upomoć kad se nađe u škripcu. Većina dužnosnika ne prepoznaje neprimjerenu situaciju u kojoj su se zatekli, međutim, odredba je takva i ona štiti dužnosnika da se ne nađe u situaciji da netko tko ga je ugošćavao kasnije može tražiti za povrat usluge. Konkretno, očito se ne radi o rođendanu nego niz večera, po njenoj izjavi.

Za kraj je kazala kako bi Povjerenstvo na čijem je čelu bila punih pet godina trebalo proširiti svoj djelokrug rada.

- Treba proširiti krug dužnosnika koji spadaju pod rad Povjerenstva, kao i mehanizme naplate. Treba postaviti pravila s kim trgovačka društva ne smiju stupati u odnose. Neka pravila trebalo bi izbaciti, to se prije svega odnosi na prijenos upravljačkih prava, određene vrste sukoba interesa i slično.

O lokalnim tvrtkama i uhljebništvu, koje sve više uzima maha, kazala je kako je tu osnovni problem što tvrtke u vlasništva grada i općine nisu dužne provoditi javne natječaje.