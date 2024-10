HDZ-ovac Nediljko Dujić sastao se sa šefom mlade policajke koja je prijavila njegovu kćer!

Nediljko Dujić, HDZ-ov šef Hrvatskih šuma, sastao se s načelnikom Policijske uprave šibensko-kninske Sandrom Santinijem i to u jeku afere 'nakaze', doznaje N1. Podsjetimo, oči javnosti na cijelu obitelji Dujić usmjerila je njegova najstarija kći Anna kada je krajem srpnja ove godine tijekom požara u Ićevu urlala u televizijske kamere te vrijeđala vatrogasce i policiju.

Dujić je kod načelnika policije došao, prema saznanjima N1, u trenutku kada je PU šibensko-kninska već zaprimila odluku o odbačaju kaznene prijave što ju je protiv Dujićeve kćeri podnijela mlada šibenska policajka.

Mlada policajka u svom je iskazu navela kako je iskusila pritiske od strane svojih nadređenih koji su joj kazali kako je obitelj Dujić moćna te kako nema smisla protiv njih podnositi prijave. U međuvremenu je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić tražio preispitivanje odluke o odbacivanju prijave.

Međutim, u vremenu dok javnost još nije bila upoznata s odbacivanjem prijave mlade policajke, Dujić je bio na sastanku kod šefa policije. Na upit N1 iz PU šibensko-kninske potvrdili su sastanak te naveli da je Dujić došao kako bi podnio kaznenu prijavu zbog kaznenog djela koje je počinjeno na njegovu štetu. Zanimljivo je za istaknuti da nije običaj da načelnici policijskih uprava zaprimaju prijave već to rade policijski inspektori.

Da se Dujić sastao s načelnikom policije Santinijem potvrdili su ii iz Hrvatskih šuma, kojima je Dujić na čelu.

- U ponedjeljak 14. listopada gospodin Nediljko Dujić sa suprugom je bio u PU Šibensko-kninskoj radi podnošenja kaznene prijave zbog kaznenog djela prijetnje na štetu svoje obitelji - priopćili su za N1 iz Hrvatskih šuma.

- S načelnikom PU Šibensko-kninske u korektnim je službenim odnosima - dodali su kratko o odnosu Dujića i načelnika šibenske policije.

Oglasio se i Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je u četvrtak da će u "slučaju Dujić" postupati, bude li državno odvjetništvo to tražilo, neka druga policijska uprava, a ne šibenska, kao što je i Državno odvjetništvo RH postupanje prebacio na drugo odvjetništvo.

"Policija je cijeli spis predala Državnom odvjetništvu, a u tom spisu su i razgovori s nadređenim policijskim službenicima. Odluka državnog odvjetništva je legitimna, a oni su to povjerili drugom državnom odvjetništvu. Ako se bude tražilo da policija postupa i provodi neke radnje, glavni ravnatelj mi je upravo rekao da je on odlučio ako do toga dođe, da će i policija povjeriti to nekoj drugoj policijskoj upravi”, izjavio je Božinović u Saboru.

Nije htio komentirati činjenicu da prijavu nije podnijela policija nego je to učinila policijska službenica osobno, naglasivši da državno odvjetništvo ponovno otvara istražne radnje pa se, kaže, 'ne bih sad tu uvlačio u detalje'. Ono što je sigurno, dodaje, jest da će postupati neka druga policijska uprava.

Kaže da je policija već priopćila kako je i što rađeno te tko je sve dao iskaz. Ta je dokumentacija predala državnom odvjetništvu, te Božinović misli da je upravo na temelju te dokumentacije DORH donio odluku da postupak povjeri drugom državnom odvjetništvu.

Na pitanje je li policijska službenica bila pod pritiscima s obzirom na to da je otišla na bolovanje, Božinović je odgovorio da ne zna zbog čega je na bolovanju. Nije odgovorio ni na pitanje jesu li je njezini nadređeni obeshrabrivali da prijavi slučaj, napomenuvši tek da je sve u spisu koji je policija predala odvjetništvu.

"Policija je prikupila izjave svih koji su bili uključeni, kao i od policijske službenice i njezine nadređene, i sve to predala državnom odvjetništvu koje je odbacilo prijavu. Sada imamo novu situaciju i ako u ovom novom postupku, državno odvjetništvo bude tražilo da policija poduzme određene radnje, onda će i policija to povjeriti nekoj drugoj policijskoj upravi”, ponovio je.

Policija će vidjeti rezultate tog nadzora, postupke u tom nadzoru i sukladno tome će i ona poduzeti određene mjere, rekao je Božinović.

I ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je da će, bude li policija trebala nešto obaviti u "slučaju Dujić", to raditi druga policijska uprava i provjeriti sve navode, pa i one o eventualnim pritiscima na policajku. .

"I mene zanima je li bilo pritisaka jer mi uvijek dajemo potporu svim policijskim službenicima. Naša je obaveza da budemo uz policijske službenike”, kazao je Milina, ali bez objašnjenja zašto je policijska službenica prijavu podnosila osobno umjesto da to učini policija.