POLICIJA GA PRIVELA

Na vjenčanju u Makarskoj pijan pucao iz plinskog pištolja! Sud ga kasnije pustio na slobodu

ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Policija je predložila kaznu suda od 30 dana. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka odgovornosti bit će naknadno donesena

Makarska policija privela je muškarca (27) koji je ispred hotela u petak navečer pijan pucao iz pištolja, javila je splitsko-dalmatinska policija. Muškarac je pucao oko 19, 30 sati u Makarskoj na Šetalištu svetog Petra ispred hotela.

Kako su kazali iz policije, muškarac je bio dio vjenčane povorke. Pucanjem iz plinskog pištolja je izazvao veliku uznemirenost građana  i narušio javni red i mir. Muškarac je ubrzo uhićen i zadržan u policijskoj postaji do otrježnjenja jer je utvrđeno da je pijan.

Izmjerena mu je koncentracija od 1,03 promila u krvi. Policijski službenici su od muškarca oduzeli plinski pištolj i deset komada streljiva za plinski pištolj.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je muškarac na javnom mjestu nosio oružje C kategorije dok je bio pod utjecajem alkohola, nakon čega je neovlašteno pucajući iz plinskog pištolja narušio javni red i mir. Nakon dovršetka istraživanja odveden je u žurnom postupku na nadležni sud zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i da se donesen odluka o trajnom oduzimanju oružja C kategorije-plinskog pištolja. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka odgovornosti bit će naknadno donesena.

