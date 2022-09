Nedodirljiv i zaštićen: Škugor je i prije muljao s plinom, uzimao lovu, ali su ga uporno čuvali...

HDZ-ovu direktoru u Ini Damiru Škugoru, kojega je Uskok označio kao mozak plinske pljačke od milijardu kuna, to nije niti prva afera, a niti je on neki beznačajni član stranke, kako to u HDZ-u žele prikazati. Ipak, iako su ga u Ini označavali i nesposobnim i nedovoljno kompetentnim, on je napredovao i imao autonomiju koja je omogućavala ucjene i izvlačenje novca u svoj džep.