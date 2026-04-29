Nedopustivo je da odlazak na hitnu bude kao lutrija za život

Smrt Mirze Čengića (35), koji je umro niti 20 minuta nakon što je liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije (ZHMZŽ) ocijenio da nije vitalno ugrožen i da ne zahtijeva hitno bolničko zbrinjavanje, samo je jedan u nizu propusta u zdravstvu koji je rezultirao najgorim mogućim ishodom. Svaki propust u zdravstvu ima isti hodogram. Ministarstvo zdravstva pošalje inspekciju koja utvrdi da nije bilo propusta ili da su utvrđeni manji propusti, sve završi eventualnom opomenom nekome i to je sve. Još nije završilo suđenje djelatnicima Zavoda za hitnu u Metkoviću, koji su više puta u prosincu 2018. Gabrijela Bebića (9) i njegova oca slali kući. Dječak je na kraju preminuo, a od 2023. traje suđenje liječnicama i medicinskoj sestri koje se tereti za kazneno djelo protiv zdravlja ljudi nesavjesnim liječenjem.