Neka iskoristi tko može: Vrlo toplo vrijeme očekuje nas još danas, ali i cijeli sljedeći tjedan

U nedjelju će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice više oblaka, a lokalno i magla. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje na udare jaka, rijetko i olujna, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 °C, u Dalmaciji malo viša, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Zbog pojačane bure izdan je i žuti alarm za područje Dalmacije i Kvarnera.

Foto: DHMZ

- Nedjelja će na istoku Hrvatske proteći uz većinom sunčano vrijeme, no ujutro u Podunavlju moguće je mjestimice više oblaka, uglavnom u Posavini i kratkotrajna magla. Povremeno će puhati do umjeren sjeverozapadnjak uz koji će popodnevna temperatura biti malo niža od subotnje - od 22 do 24 °C. U središnjom Hrvatskoj podjednaka temperatura zraka, iako vjetar nešto slabiji, samo lokalno do umjeren sjeverni. Jutro i dalje razmjerno svježe, mjestimice uz maglu, a danju pretežno sunčano. Sunčano i na zapadu zemlje, na sjevernom Jadranu i vedro, no ujutro po kotlinama Like i Gorskoga kotara česta magla uz najnižu temperaturu zraka između 7 i 10 °C. Najviša pak dnevna od 19 do 23 °C u gorju te između 25 i 28 °C na moru. Zapuhat će mjestimice umjeren sjeveroistočni vjetar, podno Velebita u noći i ujutro prolazno i jaka bura. Jake bure i tramontane ponegdje će biti i u Dalmaciji uz umjereno valovito more. No i dalje će prevladavati više ljetni nego jesenski ugođaj, uz obilje sunčanog vremena i popodnevnu temperaturu zraka od 27 do 29 °C - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

I na jugu Hrvatske pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. U prvom dijelu dana puhat će većinom umjerena bura koja će popodne prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak, prolazno na otocima i pojačan."

U ponedjeljak u većini zemlje vrlo toplo

Foto: DHMZ

Prevladavat će sunčano te u većini krajeva danju vrlo toplo. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima, popodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 16 do 21 °C. Najviša dnevna između 24 i 29 °C.

I sljedeći tjedan razmjerno toplo

- I idući tjedan na Jadranu će obilježiti većinom sunčano i vrlo toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, od utorka mjestimice i jugoistočni, a u srijedu pod Velebitom prolazno i jaka bura. Na kopnu će pak sredinom tjedna zapuhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, bit će oblačnije, ponegdje uz mogućnost za malo kiše, a i temperatura će biti malo niža. Prije toga pak pretežno sunčano i vrlo toplo, ujutro mjestimice i maglovito, posebice u utorak - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.