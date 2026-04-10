Mlade sportašice i sportaši ovise o roditeljima i sponzorima, dok muljatori u nacionalnim sportskim savezima sredstva “kanaliziraju” u druge džepove. I nerado će pričati o tome kako troše javni novac
Neka pati koga smeta: Ključno pitanje je zašto institucije dopuštaju afere poput HSS-a?
Vedran Pavlek je sa suradnicima preko Hrvatskog skijaškog saveza, prema optužnici, uzeo i za svoje interese potrošio nevjerojatnih 30 milijuna eura. Prema novim saznanjima novinara 24sata, sin drugog čovjeka Hrvatskog olimpijskog saveza je preko računa Hrvatskog judo saveza luksuzno ljetovao na Jadranu. A za Pavlekom se, eto, traga u bespućima inozemstva.
