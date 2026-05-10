Nekad 'samo floskula', sad se želi reći da je posve nepoželjan

Piše Alen Galović,
Zagreb: 81. obljetnica Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Neukima koji govore o “Đavoljem piru” teško je objasniti da bi sudbina Hrvata bila drukčija da hrvatski partizani nisu bili na strani pobjednika, te da su upravo zavnohovskoj Hrvatskoj vraćeni Istra, Rijeka, Zadar i otoci

Antifašizam je u Hrvatskoj vremenom postao nepoželjan pojam. Deset godina nakon što je historiograf koji ga je nazivao floskulom postao ministar kulture, danas član vladajuće koalicije obilježavanje pobjede nad fašizmom naziva “Đavoljim pirom” i “državnom sramotom”. Plenkovićeva Vlada tolerira i relativizira slavljenje ustaša kao domoljuba, partizane izjednačava s četnicima iz 1991., a antifašiste proglašava zločincima i izdajnicima. Pritom se prešućuje da je 22. prosinca 1990. prvi demokratski izabrani višestranački Sabor u preambulu Ustava unio odredbu da se hrvatski državnopravni kontinuitet očituje i u odlukama ZAVNOH-a, nasuprot proglašenju NDH.

