Nekad 'samo floskula', sad se želi reći da je posve nepoželjan

Antifašizam je u Hrvatskoj vremenom postao nepoželjan pojam. Deset godina nakon što je historiograf koji ga je nazivao floskulom postao ministar kulture, danas član vladajuće koalicije obilježavanje pobjede nad fašizmom naziva “Đavoljim pirom” i “državnom sramotom”. Plenkovićeva Vlada tolerira i relativizira slavljenje ustaša kao domoljuba, partizane izjednačava s četnicima iz 1991., a antifašiste proglašava zločincima i izdajnicima. Pritom se prešućuje da je 22. prosinca 1990. prvi demokratski izabrani višestranački Sabor u preambulu Ustava unio odredbu da se hrvatski državnopravni kontinuitet očituje i u odlukama ZAVNOH-a, nasuprot proglašenju NDH.